Suderj e Sebrae Rio inauguram Sala de Atendimento na Rocinha

O espaço servirá para orientação técnica profissional, formalização e regularização do MEI, além de palestras e capacitações para quem tem um pequeno negócio ou quer empreender - Foto: Divulgação/Rossana Fraga/Sebrae

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Suderj, e o Sebrae Rio inauguraram, na tarde dessa terça-feira (26/08), a Sala de Atendimento Sebrae Rocinha. O espaço servirá para orientação técnica profissional, formalização e regularização do MEI, além de palestras e capacitações para quem tem um pequeno negócio ou quer empreender.

A escolha do Complexo Esportivo da Rocinha é estratégico. Maior favela do Brasil e segunda maior da América Latina, o posto de atendimento tem o objetivo de atender cerca de 72 mil pessoas que moram na comunidade e inserir jovens no empreendedorismo.

Para Marcos Santos, presidente da Suderj, a parceria com o Sebrae Rio é iniciativa fundamental para o desenvolvimento econômico e social da localidade.

"É uma alegria para nós da Suderj, estar aqui hoje inaugurando este espaço, que nasce de uma parceria e da política de transversalidade que aplicamos no governo. Sem dúvida a comunidade, não só da Rocinha, mas de todo o entorno se beneficiará com a oferta cada vez maior de serviços no complexo esportivo" - disse.

Já Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, acredita que a parceria com a Suderj renderá frutos com futuros empreendedores que são os jovens que praticam esportes na Rocinha.

"É um prazer o Sebrae Rio estar junto à Suderj para abrir um espaço para atender os empreendedores. O nosso papel é, através do esporte, revelar os novos e futuros empreendedores que existem neste lugar. E aqui, a gente encontra jovens, esportes e futuro, que se unem em um mesmo equipamento esportivo. O Sebrae Rio está feliz em poder inaugurar um posto de atendimento em um local emblemático do Rio de Janeiro como é a Rocinha", completou.

Além de Marcelo Fiorini, diretor de Produto e Atendimento do Sebrae Rio, estiveram também na inauguração a subsecretária de Ações Comunitárias e Empreendedorismo do Estado do Rio de Janeiro, Karol Mendez; o gerente de Atendimento do Sebrae Rio, Leandro Marinho; e o coordenador regional do Sebrae Rio no Centro, Zona Sul e Grande Tijuca, Eduardo Magalhães.

A Sala de Atendimento Sebrae Rocinha vai funcionar todos os dias:

Segunda-feira a quinta-feira das 9h às 17h e sexta-feira, das 14h às 17h.

O endereço é Rua Bertha Lutz, 84 - Rocinha.

