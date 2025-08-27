Polícia Civil promove workshop 'Conexões Seguras' para debater combate às fraudes digitais

Reforçando seu compromisso com a inovação e com a justiça, a Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) promove, hoje e amanhã (28), o 2º Workshop Conexões Seguras. O evento é direcionado aos profissionais que estão envolvidos na área, incluindo policiais civis, militares, federais e penais, integrantes das Forças Armadas, especialistas em inteligência, representantes de instituições financeiras e membros do Ministério Público e do Poder Judiciário.

O evento, realizado na Cidade da Polícia, vai promover a integração entre diferentes órgãos e instituições, para fortalecer a resposta coletiva a esse tipo de crime. Participarão do workshop a alta cúpula da Polícia Civil, diversas autoridades e especialistas na área. Além disso, o evento vai contar com painéis para debater temas relevantes para a atuação das forças de segurança pública, incluindo compartilhamento de dados, segurança bancária e financeira e cooperação entre empresas e autoridades.

A mesa de abertura contará com a participação do ministro Messod Azulay, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), e dos secretários de estado de Polícia Civil, delegado Felipe Curi, de Segurança Pública, Victor dos Santos, e de Polícia Militar, coronel Marcelo Menezes. A conversa — com o tema Integração e liderança na segurança pública: Caminhos para um Brasil mais protegido — será mediada pela diretora do Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC), delegada Raissa Celles.

Esta é mais uma iniciativa promovida pela Polícia Civil para debater assuntos desta área. Em março, no 1º Workshop, o tema central foi o combate às fraudes digitais. O evento se tornou referência na instituição e já contribuiu com diversas investigações e operações em andamento.