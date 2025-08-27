Maricá realiza a 16ª edição da 'Marcha para Jesus' neste sábado (30)

A Marcha para Jesus é um evento gratuito, aberto a toda a população - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio das secretarias de Assuntos Religiosos, Promoção de Eventos, e Turismo, Comércio, Indústria e Mercado Interno, promove neste sábado (30) a 16ª edição da Marcha para Jesus, evento tradicional do calendário cristão municipal.

Entre as atrações confirmadas estão grandes nomes da música gospel, como Cassiane, Thalles Roberto, Maria Pita e Paulo Neto, além de outros artistas convidados que prometem conduzir o público em momentos de louvor, fé e adoração.

A concentração dos participantes terá início às 14h, na Avenida Vereador Francisco Sabino da Costa, nas proximidades da sede da 6ª Companhia da Polícia Militar. De lá, os fiéis seguirão em marcha até a Praça Orlando de Barros Pimentel, no Centro, onde acontecerão os shows de encerramento.

A Marcha para Jesus é um evento gratuito, aberto a toda a população, e reúne anualmente milhares de pessoas de diferentes denominações cristãs de Maricá e de cidades vizinhas. A celebração foi instituída pela Lei Municipal nº 2.309/2009, sendo realizada sempre no último sábado do mês de agosto.

