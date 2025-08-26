Território da Juventude promove primeiro encontro com jovens e familiares do Viradouro

A Prefeitura de Niterói promoveu o primeiro encontro entre jovens do Programa Território da Juventude e seus familiares, na Plataforma Urbana Digital (PUD) do Viradouro. Esse encontro marca um momento fundamental de aproximação, escuta ativa e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. O Território da Juventude é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária, realizada com o apoio da Secretaria Municipal de Inovação, Ciência e Tecnologia na PUD do Viradouro.

O Território da Juventude integra o eixo de cultura de paz do Pacto Niterói Contra a Violência e oferece formação sociocultural, socioassistencial e de formação profissional. Os objetivos são fomentar o protagonismo juvenil, promover a inclusão social e reforçar a participação comunitária como base do desenvolvimento humano integral.

Leia também

▸ Polícia Civil prende mulher que aplicava golpes em idosos na Região Serrana

▸ AGU pede a Polícia Federal que investigue fake news contra Banco do Brasil; entenda

O encontro contou com a presença do agente de desenvolvimento comunitário João Gabriel, representando o Banco Araribóia, que orientou os participantes e esclareceu dúvidas; a líder comunitária dona Leila; a coordenadora da Plataforma Urbana Digital do Viradouro, Rosana Lopes; além dos embaixadores do programa Território da Juventude, que compartilharam suas experiências e incentivaram os participantes.