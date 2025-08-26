Orquestra de Sopros do Aprendiz Musical se apresenta no Theatro Municipal do Rio

Nesta quarta-feira (27), a Orquestra de Sopros do Programa Aprendiz Musical será destaque no projeto “Boulevard de Portas Abertas”, do Theatro Municipal do Rio de Janeiro, a partir das 17h. Os alunos do Aprendiz Musical vão se apresentar em um dos espaços culturais mais importantes do Brasil. O público terá uma oportunidade de vivenciar a música em um ambiente que respira história e tradição. Para os jovens, será um momento de reconhecimento e celebração da trajetória construída em sala de aula e nos ensaios. O Aprendiz Musical é um programa da Prefeitura de Niterói, através da Secretaria Municipal de Ações Estratégicas e Economia Criativa.

O Boulevard de Portas Abertas é uma iniciativa do Theatro Municipal do Rio de Janeiro que tem como objetivos democratizar o acesso à cultura, incentivar a apreciação da música clássica e popular e reforçar a importância do teatro como um dos principais equipamentos culturais do país. O projeto abre espaço para formações musicais e artistas que contribuem para a difusão da arte e para a valorização da música em todas as suas expressões.

Leia também

▸ Jornalista Valéria Vianna lança segundo livro no próximo sábado (30) em Niterói



▸ Flamenguistas esbanjam alegria após goleada histórica do Brasileirão

“Participar do Boulevard de Portas Abertas com a Orquestra de Sopros do Programa Aprendiz Musical é como reverenciar a tradição das bandas de música do Brasil, perto do público, nas praças ou nos coretos. Desta vez, no coração cultural do Rio", destaca Gabriel Dellatorre, maestro da Orquestra.

O evento é aberto ao público e promete encantar os presentes com um repertório cuidadosamente preparado para a ocasião, que reúne clássicos da música brasileira e peças de compositores renomados como Dorival Caymmi e Pixinguinha, além de obras de Joaquim Naegele, Gilberto Gagliardi e José Ursino da Silva.