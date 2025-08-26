Incêndio de caçamba em Icaraí assusta moradores

Incêndio começou por volta das 13 horas desta terça-feira (26) - Foto: Reprodução

Incêndio começou por volta das 13 horas desta terça-feira (26) - Foto: Reprodução

Um incêndio em uma caçamba de lixo chamou a atenção de pedestres e moradores na Rua Ator Paulo Gustavo, no começo da tarde desta terça-feira (26).

As chamas começaram a se espalhar por volta das 13 horas, próximo a uma unidade da rede McDonald's da região.

Leia Também

➢ Governo do Estado amplia oferta do Café do Trabalhador em Manilha com até 1 mil kits diários a preço popular

➢ Jornalista Valéria Vianna lança segundo livro no próximo sábado (30) em Niterói

Segundo a assessoria, o Corpo de Bombeiros foi acionado aos 12:49 e conseguiu controlar o incêndio rapidamente, saindo do local às 13:21.

Não há informações sobre a causa do incêndio e não houveram feridos.