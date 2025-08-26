Incêndio de caçamba em Icaraí assusta moradores
Apesar do susto, incêndio não deixou feridos
26 de agosto de 2025
Um incêndio em uma caçamba de lixo chamou a atenção de pedestres e moradores na Rua Ator Paulo Gustavo, no começo da tarde desta terça-feira (26).
As chamas começaram a se espalhar por volta das 13 horas, próximo a uma unidade da rede McDonald's da região.
Segundo a assessoria, o Corpo de Bombeiros foi acionado aos 12:49 e conseguiu controlar o incêndio rapidamente, saindo do local às 13:21.
Não há informações sobre a causa do incêndio e não houveram feridos.