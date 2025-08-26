Jornalista Valéria Vianna lança segundo livro no próximo sábado (30) em Niterói

A jornalista Valéria Vianna lança seu segundo livro, Contos Quase Católicos, neste sábado, dia 30 de agosto, no MLopes Bistrô. Com estilo leve e reflexivo ao mesmo tempo, ela convida os leitores a embarcarem nesta nova viagem literária ao lado dela. O coquetel de lançamento, aberto ao público, acontecerá das 14h às 18h, para que a autora possa celebrar e autografar o novo trabalho, publicado pela Afeto Editora.

Comentando sobre as 30 narrativas do livro, a escritora observa: “Não poucas vezes os representantes do clero são idealizados como seres desprovidos de máculas. Da mesma forma, os frequentadores de uma igreja podem decepcionar por não corresponderem à ideia que se tem deles. Pelo simples fato de adotarem condutas no dia a dia que muitas vezes divergem daquilo que abraçam de joelhos”, diz.

E é a partir desse viés, segundo Valéria, que se delineiam os contos. Histórias construídas a partir de sua percepção de situações vividas ou imaginadas dentro ou fora do ambiente religioso. As idiossincrasias dos fiéis, a superstição, os julgamentos. Mas também o amor. Tudo ali. Nas narrativas ora contritas, ora alegres. “Como geralmente acontece no decorrer do caminho de cada pessoa no mundo. Seja ela inserida numa doutrina sagrada ou não”, completa.

Visão geral da obra

Contos Quase Católicos traz o jeito torto de ser dos fiéis na religiosidade em uma narrativa leve e, por que não dizer, às vezes divertida. Um jeito errado, sim, mesmo quando o que transcende supera os rituais e se revela no imanente, nos pequenos sinais dados pelo cotidiano, um olhar, um abraço, uma quentinha, ou nos desvios, uma aversão, superstições, irritação, julgamentos etc.

Quando o objeto da fé é tão óbvio que o personagem dúvida. Ou, ao contrário, quando sua ausência é tão doída que só resta ao protagonista crer. Valéria Vianna faz valer isso ao encerrar cada uma de suas 30 histórias com um versículo bíblico e não, como poderia parecer a princípio, a título de moral ou catequese, mas para, como a autora mesma diz: “sugerir a reflexão”.

O endereço do bistrô é Rua Hélio da Silva Carneiro, 78, em São Francisco, Niterói (dentro do clube AABB).