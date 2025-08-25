Niterói entrega 540 apartamentos a famílias de baixa renda no Badu

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, vistoriou nesta segunda-feira (25) as obras do condomínio Jardim das Paineiras, no Badu. O conjunto habitacional do Programa Minha Casa, Minha Vida, que vai beneficiar 540 famílias, estava com as obras paralisadas há anos devido à falência da construtora responsável. A retomada só foi possível graças a um investimento de R$ 15,4 milhões da Prefeitura, além da articulação com o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal para a contratação de uma nova empresa.

Acompanhado de secretários municipais, vereadores e representantes da Caixa e da construtora, o prefeito circulou pelo condomínio, visitando os apartamentos e as áreas de convivência. Ele destacou a qualidade do projeto e anunciou a entrega em breve.

“É gratificante ver a dignidade e o cuidado com esse projeto. Nos meus primeiros mandatos, entregamos quatro mil unidades de interesse social, e agora vamos entregar pelo menos mais duas mil nos próximos três anos. A gente está trabalhando em Niterói com planejamento para construir alternativas de moradia digna, combatendo a ocupação irregular em áreas de preservação ambiental. Nas próximas semanas, as famílias vão receber esse espaço maravilhoso e especial, com churrasqueira, playground, quadra de esporte e área para as crianças. Habitação é dignidade, e vamos em frente”, afirmou o prefeito.

A secretária de Habitação e Regularização Fundiária, Marcele Sardinha, também enfatizou a qualidade das moradias e a acessibilidade do projeto.

“É uma grande felicidade fazer essa entrega tão importante. São moradias dignas, seguras e bonitas, porque a população de Niterói merece. As unidades foram pensadas para garantir acessibilidade, conforto e segurança às famílias beneficiadas. Este será o primeiro empreendimento de habitação de interesse social da cidade totalmente acessível”, disse a secretária.

Investimento em urbanização do entorno

Além dos recursos para a retomada da obra, a Prefeitura de Niterói está finalizando obras de drenagem, pavimentação e requalificação das vias no entorno do conjunto. O investimento é de cerca de R$ 6 milhões e está sendo executado pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

Com padrão construtivo de qualidade, acessibilidade total e infraestrutura completa, o Jardim das Paineiras é um marco da política habitacional de Niterói, fruto da parceria entre Prefeitura, Ministério das Cidades e Caixa Econômica Federal.

Mais de 2 mil famílias beneficiadas

Nos últimos anos, 2.057 famílias em situação de vulnerabilidade foram contempladas com novas moradias dentro dos programas habitacionais da cidade. Em parceria com a Prefeitura e pelo Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV), foram entregues unidades nos empreendimentos Caramujo (600 unidades habitacionais), Bento Pestana, no Baldeador (500 UH), Zilda Arns, no Fonseca (374 UH), Vivendas do Fonseca (200 UH) e Venda da Cruz (110 UH), estas últimas cedidas pelo município de São Gonçalo. Além disso, vítimas do deslizamento no Morro do Bumba foram reassentadas nos conjuntos Residencial Várzea das Moças (93 UH) e Viçoso Jardim (180 UH), originalmente do Programa de Arrendamento Residencial (PAR) e posteriormente incorporados ao PMCMV, cedidos pelo Governo do Estado.