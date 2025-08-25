De São Gonçalo para o mundo: DJ Bertolossi conquista os EUA

DJ Bertolossi durante sua turnê nos Estados Unidos, com shows em Boston e Filadélfia - Foto: Reprodução/Instagram

DJ Bertolossi durante sua turnê nos Estados Unidos, com shows em Boston e Filadélfia - Foto: Reprodução/Instagram

Já conhecido no cenário musical brasileiro, Matheus Silva Bertolossi, o DJ Bertolossi, cria do Morro do Martins, em São Gonçalo, acaba de levar seu talento para os Estados Unidos. Neste mês, o artista se apresentou em Boston e na Filadélfia, marcando o início de sua turnê internacional.

Reconhecido por sua presença nos bailes do Rio de Janeiro e pela produção de hits no universo do funk, o “Hitmaker” (alguém que produz ou tem muitos sucessos musicais) celebrou a nova fase na carreira em entrevista ao jornal O SÃO GONÇALO.

Sobre a turnê nos Estados Unidos, Bertolossi diz que é a realização de um sonho.“A turnê nos Estados Unidos veio graças a uns contratantes que viram uma oportunidade para ambos os lados e eu não hesitei e topei. Está sendo uma experiência única, a receptividade do público (brasileiros e americanos) é incrível. É a realização de um sonho.”

Direto do Morro do Martins para o mundo: DJ Bertolossi representa São Gonçalo nos palcos internacionais | Foto: Reprodução/Instagram

Bertolossi começou os primeiros contatos com a música aos 15 anos. Brincava com os amigos e conhecidos da comunidade, inspirado nos DJs Yago Gomes, Selminho e R15, mas logo entendeu que era mais que isso:

“Fui me dedicando, estudando, investindo, e hoje posso dizer que cada noite sem dormir valeu a pena. De um hobby para uma profissão.”

Os laços com São Gonçalo permanecem até hoje e, para o DJ, representar a cidade é um orgulho:

“Representar minha cidade é uma honra gigante, levo essa bandeira comigo onde eu for. Sei de onde eu vim e o quanto é difícil acreditar nos sonhos quando muita gente não acredita. Cada show fora do Brasil é uma vitória não só minha, mas de todos os DJs da cidade também.”

Show de aniversário do Bertolossi teve adversidades | Foto: Reprodução/Instagram

o DJ também comentou sobre um episódio que aconteceu no show de comemoração ao seu aniversário, considerado por ele como um dos maiores da cidade e o maior de sua vida.

Ocorreu um embargo às vésperas do evento, e o impacto repentino o fez ter duas crises convulsivas após receber a notícia. Mas aquilo não o parou.

“Em meio ao desespero, a gente mudou a festa para uma casa de show em São Gonçalo e meu público não pensou duas vezes em me seguir. Alteramos o local à meia-noite e, às 01h, não entrava mais ninguém: superlotação. Eu quero agradecer ao meu público por toda a compreensão e apoio. Às vezes, nem eu tenho noção da força que eu tenho.”

Para encerrar, Bertolossi deixou um recado aos fãs. “Um abraço pra toda galera que curte o meu som de São Gonçalo, Niterói e região. Podem ter certeza: eu vou sempre representar minha cidade onde eu estiver.”

