Raquel Brito é levada para delegacia na Bahia

A influenciadora Raquel Brito, irmã do vencedor do BBB 24, Davi Brito, foi encaminhada à delegacia na manhã desta segunda-feira (25). A famosa, que já integrou o elenco de A Fazenda, da Record, está sendo investigada por publicidade enganosa.

O momento em que Raquel Brito foi registrada ao vivo no programa Alô Juca, da TV Aratu, afiliada do SBT, ocorreu no estado da Bahia. A investigação do Ministério Público da Bahia (MP-BA) tem como alvo a influenciadora por supostas irregularidades em suas redes sociais.

