Idosos recebem orientações de saúde e assistência no Restaurante do Povo

As secretarias municipais de Saúde e Defesa Civil e de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo iniciaram ação para os usuários do Restaurante do Povo, em Alcântara, nesta segunda-feira (25). Até a próxima quarta-feira (27), das 8h às 14h, eles poderão receber orientações sobre benefícios, isenção para a segunda via de documentos, fazer avaliação nutricional, entre outros serviços.

Nesta segunda-feira (25), o aposentado Jorge Luiz Rosa, de 66 anos, chegou cedo ao Restaurante do Povo para tomar o café da manhã. Quando saiu, ele viu a ação. “Tomei vacina da gripe e da hepatite b. Fiz avaliação nutricional, fui orientando e vou fazer a segunda via da minha identidade. Gostei muito do atendimento de todos os setores e, principalmente, de ter esses serviços aqui. Agora, vou almoçar”, contou o aposentado.

A atividade foi sugerida pela Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan), da Secretaria de Saúde, com o objetivo de fazer o levantamento dos idosos com risco de desnutrição e sarcopenia – perda de massa e força muscular – e encaminhá-los para tratamentos. Com a Assistência Social, outros serviços e orientações também estão sendo oferecidos como o Sine, Creas, Cras, vacinação, aferição de pressão arterial e testes rápidos das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs): sífilis, hepatites b e c e HIV.

A professora Solange Gomes Machado, 66 anos, elogiou a iniciativa. “É a primeira vez que venho almoçar e já me deparei com essa ação. Já verifiquei a minha pressão, medi a panturrilha, me pesei e recebi a orientação nutricional. Isso é maravilhoso. Deveria ter sempre. O nosso município está de parabéns. Cuidando das pessoas que mais precisam”.

“Vamos ficar mais dois dias para tentar atender o maior número de pessoas. A maioria é idoso e em situação de vulnerabilidade. Estamos fazendo a ficha deles, identificando, oferecendo os serviços e encaminhando para os tratamentos dentro da realidade de cada um, quando necessário”, contou a diretora da Divisão de Vigilância de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dividants), Gleice Scotelaro.