Festa da OAB Niterói celebra 198 anos dos Cursos Jurídicos no Brasil

A OAB Niterói realizou sua festa anual que celebra 198 anos dos Cursos Jurídicos no Brasil e faz parte do mês da advocacia no Praia Clube São Francisco, em Niterói, na sexta-feira (23).

A festa reuniu centenas de pessoas e contou com show da banda de rock “Bloody Mary” e da Bateria da Viradouro, além de discurso do atual presidente da OAB de Niterói, Pedro Gomes.

No dia 11 de agosto de 1827, Dom Pedro I sancionou a lei que criou dois cursos, o de Ciências Jurídicas e Sociais do Brasil, causando grande impacto no ensino superior do país.

Pedro Gomes : "“A importância da fundação dos cursos jurídicos no Brasil é trazer exatamente a democracia, o debate (democrático) para dentro do país, ou seja o Brasil passa a ser um local de cultura jurídica e por consequência, o Brasil República, tantas outras coisas que vieram a partir da fundação do curso jurídico no Brasil.” | Foto: Enzo Britto

O presidente da OAB Niterói comenta que a importância dessa decisão passa por ser uma mudança direta na democracia do país.

“A importância da fundação dos cursos jurídicos no Brasil é trazer exatamente a democracia, o debate (democrático) para dentro do país, ou seja o Brasil passa a ser um local de cultura jurídica e por consequência, o Brasil República, tantas outras coisas que vieram a partir da fundação do curso jurídico no Brasil.”

Ele também ressalta, como é importante a OAB Niterói participar dessas celebrações.

“A grande importância para OAB de Niterói vem de Levi Carneiro, niteroiense, criador do sistema de ordem. Niterói, durante muitos anos, foi seccional do estado do Rio de Janeiro e depois se tornou subseção. Nesse período de subseção a gente tá completando 50 anos, por isso tá tendo todo esse movimento no mês de agosto, estamos divulgando a importância da nossa subseção pro estado do Rio de Janeiro.”

Júnior Rodrigues : “Participar é sempre muito agregador. É um momento que a gente pode estar confraternizando, encontrando amigos que há algum tempo a gente não se encontra, além sair daquele ambiente do fórum, da rotina e trazendo para essa descontração, esse grande network que a gente realiza nesta festa que alcança centenas de pessoas.” | Foto: Enzo Britto

O mês de agosto é o mês da advocacia e é recheado para o praticante do Direito. Júnior Rodrigues, tesoureiro da OAB Niterói e presidente da ESA Niterói (Escola Superior de Advocacia), diz que comemorar é essencial.

“Participar é sempre muito agregador. É um momento que a gente pode estar confraternizando, encontrando amigos que há algum tempo a gente não se encontra, além sair daquele ambiente do fórum, da rotina e trazendo para essa descontração, esse grande network que a gente realiza nesta festa que alcança centenas de pessoas.”

Matilde Slaibi : "Costuma-se dizer, onde está o homem está a sociedade, onde está a sociedade está o direito. Então, não tem outra forma de nos tornar da forma que somos, um Estado democrático de direito, sem o direito.” | Foto: Enzo Britto

O Direito é essencial para a democracia brasileira, algo que só aconteceu pela decisão tomada há 198 anos atrás. Matilde Slaibi, vice-presidente da OAB Niterói, fala sobre o impacto dos cursos jurídicos para o povo brasileiro.

“A importância desses cursos jurídicos foram fundamentais para o desenvolvimento da nação como um todo, pois o direito está em todas as partes. Costuma-se dizer, onde está o homem está a sociedade, onde está a sociedade está o direito. Então, não tem outra forma de nos tornar da forma que somos, um Estado democrático de direito, sem o direito.”

1/4 Pedro Gomes (presidente OAB Niterói), Matilde Slaibi (vice-presidente OAB Niterói), Antonio Marconi (secretário geral OAB Niterói) e Júnior Rodrigues (tesoureiro e presidente da ESA Niterói) | Foto: Enzo Britto

2/4 Apresentação da Banda "Bloody Mary" animou a festa | Foto: Enzo Britto

3/4 A festa reuniu cerca de 400 pessoas no Praia Clube São Francisco | Foto: Enzo Britto

4/4 | Foto: Reprodução/ Lilian Da Costa