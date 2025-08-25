Criança de 7 anos morre ao cair de prédio enquanto soltava pipa

O corpo do menino foi levado para o Instituto Médico Legal, do Centro do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação - Fernando Frazão/Agência Brasil

Uma criança de 7 anos morreu após cair de um prédio em obras na Rua Jordão, localizada no Tanque, Zona Oeste do Rio, na tarde deste domingo (24). A queda foi de cerca de três metros de altura e aconteceu enquanto o menino soltava pipa e não percebeu a presença de um vão.

Por volta das 16h30, bombeiros do quartel de Realengo foram acionados, mas, ao chegarem ao local, encontraram a criança já sem vida. Em estado de choque, a mãe do menino passou mal e precisou ser atendida pela equipe de resgate.

Militares do 18º BPM (Jacarepaguá) isolaram a área para a realização da perícia. O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, onde passará por autópsia para confirmação da causa da morte.

O caso está sendo investigado pela 28ª DP (Praça Seca). Policiais realizaram diligências na região para esclarecer as circunstâncias do acidente.