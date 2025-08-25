Fim: Maria Bethânia e Gilda Midani terminam união de oito anos

Mesmo com o fim da união, as duas seguem mantendo uma relação amistosa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Mesmo com o fim da união, as duas seguem mantendo uma relação amistosa - Foto: Reprodução / Redes Sociais

Chegou ao fim o relacionamento de oito anos entre a cantora Maria Bethânia, de 79 anos, e a estilista Gilda Midani, de 65. Famosas pela discrição, ambas mantêm silêncio sobre o término, assim como fizeram durante o início da relação, que começou em 2017.

Apesar da separação, a parceria profissional continua. Gilda, que assina os figurinos de Bethânia há anos, é a responsável pelo visual da atual turnê que celebra os 60 anos de carreira da artista baiana.

O relacionamento, embora conhecido nos bastidores do meio artístico, só ganhou maior visibilidade em 2022, após circular nas redes sociais um vídeo do casal trocando um beijo durante uma comemoração em Santo Amaro, na Bahia

Vídeo do casal trocando um beijo durante uma comemoração em Santo Amaro, na Bahia | Foto: Reprodução / Redes Sociais

Gilda Midani, além de renomada no mundo da moda, é mãe do ator João Vicente de Castro. Ela já foi casada com o jornalista Tarso de Castro, fundador do "O Pasquim", e com o produtor musical André Midani, falecido em 2019.