Moradora do Martins quer ser a primeira mulher gonçalense a viajar para o espaço; veja como ajudá-la

Moradora da comunidade do Martins, em São Gonçalo, compete por uma viagem ao espaço - Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

A imensidão do Universo e a beleza das estrelas encantam a todos, mas para grande parte das pessoas, os astros são impossíveis de serem alcançados e, muitas vezes, limitados aos astronautas. Mas isso pode mudar, Lucia Ferreira, de 36 anos, pode realizar o sonho de ser a primeira gonçalense a visitar o espaço, mas para isso precisa da participação popular para garantir a vaga.

Moradora da comunidade do Martins, na Venda da Cruz, em São Gonçalo, desde criança se interessava por programas de astronautas. Com os anos, o que era apenas uma curiosidade passou a se tornar realidade por meio dos estudos e projetos educacionais. Atualmente, Lucia é coordenadora de projetos envolvendo o espaço e Embaixadora do Instituto Geração de Marte.

“Desde nova sempre tive interesse em programas de astronautas, mas aqui no Brasil sonhar com isso acaba sendo visto como fantasioso. Mas em 2021, comecei a me envolver em projetos educacionais científicos, como ciência cidadã, fiz curso de astronomia, passei a fazer divulgação científica nas redes sociais, participei de uma missão análoga virtual com Habitat Marte. Hoje sou Embaixadora do Instituto Geração de Marte, e coordenadora de projetos como o Nicolinha&Kids e ExploraMarte. Através dessa trajetória, despertei esse sonho de conhecer o espaço!”, contou Lucia.

A oportunidade de realizar o sonho de conhecer o espaço ocorreu por meio do astronauta brasileiro Victor Hespanha, que também carrega o título de embaixador da empresa que proporcionará a viagem ao espaço.

“Conheci o programa através do segundo astronauta brasileiro, Victor Hespanha, que é embaixador da SERA Space Agency. Minha inscrição foi feita há um ano, estou aguardando o programa iniciar”, contou a gonçalense que busca uma oportunidade de conhecer o espaço.

A empresa privada SERA organiza a viagem ao espaço | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

Apesar da bagagem de conhecimento e trabalhos voltados para o espaço, Lucia precisa seguir um rigoroso processo para conseguir uma vaga para a viagem, e para isso conta com a participação popular. Quem ajudar a gonçalense, também poderá participar da competição.

“A escolha é feita de forma participativa. Para seguir na seleção, preciso do apoio popular nas etapas, ainda estamos na primeira. É preciso se cadastrar entrando no app da competição através do meu link, isso vai me ajudar na pontuação do ranking. A pessoa que entrou com meu link, também tem o direito de participar da competição. Com o link você já entra direto na competição, não precisa aguardar e-mails. Também precisarei concluir tarefas durante as fases”, explicou.

Até o momento da publicação dessa reportagem, Lucia Ferreira ocupava a 25ª posição no ranking de competidores. De acordo com a gonçalense, os competidores não foram informados sobre quantos serão selecionados e por isso precisa de toda a participação possível. A viagem terá apenas seis vagas, sendo cinco lugares reservados para moradores de nações sem histórico espacial e uma vaga para ampla concorrência, em um voo suborbital a bordo do foguete New Shepard. Além disso, alguns países como Índia e Nigéria foram anunciados como parceiros e por isso já possuem vagas reservadas.

Lucia ocupa a 25ª posição no ranking | Foto: Reprodução/Arquivo Pessoal

O desejo de compartilhar o Universo sempre guiou os caminhos de Lucia em seus trabalhos e nas divulgações científicas do espaço. De acordo com a gonçalense, a viagem é uma excelente oportunidade para mostrar que o espaço não deve e não ficará limitado apenas aos astronautas.

“Agora tenho a chance de levar essa paixão ainda mais longe e representar minha cidade e minha comunidade no espaço. Quero mostrar que o espaço não é só para astronautas de carreira, mas também para cidadãos comuns, de qualquer lugar, por meio de programas como este!”, contou.

Sobre a SERA

A Space Exploration & Research Agency (SERA) é uma agência espacial privada que busca democratizar o espaço às pessoas que vivem em países que historicamente tiveram pouca ou nenhuma oportunidade de acesso. A empresa também tem parceria com a Blue Origin, e juntas tentam dar oportunidade para as pessoas realizarem viagens espaciais e pesquisas científicas.