Acidente em Icaraí deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente de carro na manhã desta segunda-feira (25), no bairro Icaraí, em Niterói. As vítimas, uma mulher e um homem, foram encaminhadas para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca.

A batida ocorreu na Rua Doutor Carlos Halfeld, que foi interditada próximo a Rua Gavião Peixoto, para que as equipes de resgate pudessem trabalhar.

Informações preliminares apontam que o motorista de um dos veículos foi atendido pelos bombeiros ainda no local. Já a outra vítima teve apenas ferimentos leves, conseguiu caminhar até a ambulância e foi levada para avaliação médica.

O caso foi registrado na 77ª DP (Icaraí). Até o momento, não há atualização sobre o estado de saúde das vítimas. O trânsito foi liberado por volta das 8h35, e os veículos envolvidos no acidente foram removidos da via.