Cidade Ilustrada lança série de murais “Povo Preto de São Gonçalo” em homenagem a personalidades negras

Batizada de “Povo Preto de São Gonçalo”, a ação presta homenagem a artistas, esportistas, lideranças que nasceram ou foram criados na cidade - Foto: Divulgação - Luiz Carvalho

O projeto Cidade Ilustrada, iniciativa da Prefeitura de São Gonçalo por meio da Secretaria de Turismo e Cultura, segue transformando a paisagem urbana da cidade com cores, arte e memória. Desta vez, a Avenida Presidente Kennedy, na altura dos bairros Estrela do Norte e São Miguel, ganhou uma série de murais dedicados a celebrar a trajetória de personalidades negras gonçalenses que marcaram e seguem marcando a história do município e do país.

Batizada de “Povo Preto de São Gonçalo”, a ação presta homenagem a artistas, esportistas, lideranças e figuras de diferentes áreas que nasceram ou foram criados na cidade e que se tornaram referência local e nacional. Entre os nomes já eternizados nos muros estão o icônico duo Claudinho e Bochecha, o rapper Orochi, o cantor e pastor Kleber Lucas, a executiva Nina Silva, o ator Rafael Zulu e a histórica Dona Marcolina, filha de pessoas escravizadas.

A produção dos murais conta com a participação de grandes nomes da cena artística local: Gustavo Amaral (Gut), Marcelo Alio, Leandro Ribeiro (Mpop), Thiago Moreira da Silva (Tr3p), Victor Barreto Araújo (Victor 32), Márcio Vieira (Mac), Glaucio Vênus, Igor Skid, Leda Daguimar, Vinícius Pereira de Medeiros (Siri do Muro), Eduardo Lima (Dudu), Douglas Civic e Ewerton Taz.

Segundo a Secretaria de Turismo e Cultura, a proposta vai além do embelezamento urbano. Trata-se de um movimento de valorização da identidade negra gonçalense, resgatando memórias, inspirando novas gerações e reforçando o sentimento de pertencimento na cidade.

Lista completa de homenageados:

• Claudinho e Bochecha – Cantores Pop

• Nina Silva – Executiva

• Kauê Campos – Ator

• Orochi – Rapper (Hip Hop)

• Ella Fernandes – Cantora

• Rafael Zulu – Modelo/Ator

• Helton Arruda – Jogador de futebol

• Ronny e Sargento – Rappers (Funk)

• Dani Dias – Repórter e apresentadora

• Seu Jorge – Cantor e ator

• Leandro Firmino – Ator

• Tettrem – YouTuber

• Black Alien – Rapper (Hip Hop)

• Tiê – Cantor de samba

• Ronilso Pacheco – Teólogo

• Mamny Pery – Modelo

• Pele Mil Flows – Rapper (Hip Hop)

• Caleu – B-boy

• Scooby – DJ (Hip Hop)

• DJ Cabide – DJ (Funk)

• Don Negrone – Rapper (Hip Hop)

• Jhony MC – Rapper (Hip Hop)

• Letícia da Hora – Produtora cultural

• Larissa Bonifácio – Modelo

• Marcelo Coutinho Laka – Promoter

• Gabriela Marinho – Artista visual

• Kleber Lucas – Cantor

• Dona Marcolina – Filha de pessoas escravizadas

• Pakatto – Grafiteiro