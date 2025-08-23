Movimento de Mulheres em São Gonçalo e IFRJ se reúnem para avaliar parcerias

Reunião teve como objetivo analisar a possibilidade da assinatura de um termo de cooperação técnica - Foto: Divulgação

Reunião teve como objetivo analisar a possibilidade da assinatura de um termo de cooperação técnica - Foto: Divulgação

O Movimento de Mulheres em São Gonçalo (MMSG) recebeu, nesta semana, na sede da instituição, no Zé Garoto (SG), a visita da diretora geral Gleyce Figueiredo e integrantes da gestão pedagógica da unidade São Gonçalo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFRJ). Mediada pela gestora e coordenadora de projetos do MMSG, Marisa Chaves, a visita da comitiva do IFRJ/SG teve como objetivo analisar a possibilidade da assinatura de um termo de cooperação técnica entre as instituições.

Entre as ações conjuntas, representantes das instituições estudam a viabilização de cursos de extensão comunitária, inclusão digital, formação profissional e educacional voltadas para o empreendedorismo feminino, um pré-vestibular comunitário e qualificações técnicas na defesa de direitos das crianças e adolescentes.

Durante a visita, a comitiva do IFRJ conheceu as instalações e projetos do MMSG, conversaram com as equipes técnicas e acompanharam um evento organizado pela diretoria e associadas na sede da instituição. Após as primeiras tratativas, representantes do IFRJ e MMSG marcaram um novo encontro, em setembro (2025), para viabilizar a assinatura do termo de cooperação.

‘Essa parceria garantirá inclusão social ao público que atendemos’

Para Marisa Chaves, a possibilidade de assinatura do termo de cooperação com IFRJ será um avanço nas ações já implementadas pelo MMSG no âmbito de todos os projetos, mas, sobretudo os que atuam na inclusão social de crianças, adolescentes e mulheres em situações de vulnerabilidade e/ou vitimados por violências.

“Estamos empolgadas e animadas para que possamos elaborar um plano de ação com o IFRJ, em especial, nas áreas voltadas ao campus de São Gonçalo e Duque de Caxias. Agradecemos à diretora e à equipe pedagógica do IFRJ pela visita. Acreditamos que essa parceria garantirá inclusão social ao público que atendemos, sobretudo às mulheres, crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, reitera Chaves, que, em setembro, ao lado de suas diretoras executiva e financeira, visitará a unidade IFRJ/SG.

"Estamos empolgadas e animadas para que possamos elaborar um plano de ação com o IFRJ", destaca gestora do MMSG | Foto: Divulgação

‘Parceria e ações nos territórios’

Já a diretora do IFRJ/SG, Gleyce Figueiredo, enalteceu o trabalho do MMSG em defesa dos direitos das crianças, adolescentes, jovens e mulheres em situação de vulnerabilidade social. Figueiredo destacou a importância da aproximação do instituto com a sociedade civil, sobretudo em territórios próximos às unidades.

“A visita ao MMSG foi muito proveitosa e promissora. Essa aproximação do IFRJ com a sociedade civil visa alinhar nossas atribuições em ciência, educação e tecnologia com outras entidades, como o MMSG, e, assim, promover ações conjuntas nos territórios com inclusão social e formação profissional”, destacou a diretora.