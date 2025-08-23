Polícia Civil realiza ação para coibir comércio ilícito de celulares em Itaboraí

Policiais civis da 71ª DP (Itaboraí) realizaram uma operação para coibir a comercialização de celulares e peças de aparelhos sem origem comprovada. Durante a ação, os agentes apreenderam 10 telefones que seriam vendidos de forma ilícita na Avenida Afonso Sales.

De acordo com os agentes, um dos celulares apreendidos era proveniente de roubo e os outros nove estavam novos, na caixa, mas sem nota fiscal, não sendo possível comprovar a procedência. Todo o material foi recolhido na mesma loja.

Um funcionário que estava no local foi conduzido para delegacia, onde prestou depoimento. As investigações continuam para localizar o dono do estabelecimento comercial.

​A ação faz parte da "Operação Rastreio", maior iniciativa do estado do Rio de Janeiro para combater toda a cadeia criminosa que envolve a subtração e a receptação de celulares. As ações contínuas já resultaram em mais de 5.200 celulares recuperados. Até o momento, são mais de 320 criminosos presos, entre roubadores, furtadores e receptadores.