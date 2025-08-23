'Operação Donos da Rua' combate atuação de flanelinhas em São Francisco, Niterói

A força-tarefa teve como foco o enfrentamento à atuação de flanelinhas - Foto: Divulgação

A força-tarefa teve como foco o enfrentamento à atuação de flanelinhas - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói, por meio do Gabinete de Gestão Integrada Municipal (GGIM), e a 79ª Delegacia de Polícia Civil deflagraram na noite de sexta-feira (22) mais uma etapa da Operação Donos da Rua. A ação aconteceu no polo gastronômico de São Francisco, na Zona Sul da cidade.

A força-tarefa teve como foco o enfrentamento à atuação de flanelinhas que vinham intimidando motoristas e cobrando de forma clandestina pelo uso de vagas públicas. A operação contou com o apoio da inteligência do GGIM, das equipes policiais da 79ª DP e da Coordenação de Ações Táticas da Guarda Civil Municipal (CAT/GCM).

As denúncias que motivaram a operação relatavam a existência de “tabelas de pix” utilizadas pelos flanelinhas para cobrar motoristas. Os valores variavam de R$10 a R$50 reais e tinham que ser pagos antecipadamente.

Durante a ação, oito pessoas foram conduzidas à 79ª DP. Na delegacia, a polícia verificou que os autuados possuíam diversas passagens criminais graves, incluindo roubo qualificado, tráfico de entorpecentes, lesão corporal e até violência contra a mulher.

“Estamos realizando um trabalho de inteligência, junto com a ação repressiva, mapeando os flanelinhas que ameaçam e exigem pagamento por vaga pública. A ação integrada com a Polícia Civil é essencial neste combate”, afirmou o secretário do Gabinete de Gestão Integrada, Felipe Ordacgy.

O delegado titular da 79ª DP, Eliezer Costa, ressaltou a importância da ação conjunta.

“As forças de segurança em Niterói trabalham de forma integrada e a Polícia Civil está vigilante contra qualquer tipo de delito, atuando sempre em defesa de quem precisar”, disse.

A Operação Donos da Rua faz parte de um conjunto de medidas do município voltadas para a segurança urbana, em parceria com as forças policiais. Novas ações já estão programadas para outras regiões da cidade.