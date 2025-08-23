Acidente entre carro e ônibus causa transtornos em Piratininga, Niterói
Veículo de passeio teria avançado o sinal vermelho e foi atingido por ônibus próximo à rotatória do Cafubá
Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus causou transtornos na manhã deste sábado (23), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, situada na Região Oceânica de Niterói. O caso ocorreu perto da rotatória do Cafubá e o veículo ficou muito danificado.
De acordo com informações preliminares, o carro teria ultrapassado o sinal vermelho. O ônibus estava indo em direção ao túnel quando colidiu em cheio com o carro.
Leia também:
PF prende homem por tráfico no Galeão
Luana Piovani se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella contra Wanessa Camargo
Ambos os motoristas foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. Nenhum dos dois ficou ferido.
O trânsito está congestionado para os motoristas que seguem para o bairro Largo da Batalha.