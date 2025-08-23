Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4236 | Euro R$ 6,3516
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Acidente entre carro e ônibus causa transtornos em Piratininga, Niterói

Veículo de passeio teria avançado o sinal vermelho e foi atingido por ônibus próximo à rotatória do Cafubá

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de agosto de 2025 - 12:15
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido
Apesar do impacto, ninguém ficou ferido -

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus causou transtornos na manhã deste sábado (23), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, situada na Região Oceânica de Niterói. O caso ocorreu perto da rotatória do Cafubá e o veículo ficou muito danificado.

De acordo com informações preliminares, o carro teria ultrapassado o sinal vermelho. O ônibus estava indo em direção ao túnel quando colidiu em cheio com o carro.

Leia também:

PF prende homem por tráfico no Galeão

Luana Piovani se pronuncia sobre suposta agressão de Dado Dolabella contra Wanessa Camargo

Ambos os motoristas foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. Nenhum dos dois ficou ferido.

O trânsito está congestionado para os motoristas que seguem para o bairro Largo da Batalha.

Tags:

Acidente Cafubá colisão Região Oceânica de Niterói

Matérias Relacionadas