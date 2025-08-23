Acidente entre carro e ônibus causa transtornos em Piratininga, Niterói

Um acidente entre um carro de passeio e um ônibus causou transtornos na manhã deste sábado (23), na Estrada Francisco da Cruz Nunes, em Piratininga, situada na Região Oceânica de Niterói. O caso ocorreu perto da rotatória do Cafubá e o veículo ficou muito danificado.

De acordo com informações preliminares, o carro teria ultrapassado o sinal vermelho. O ônibus estava indo em direção ao túnel quando colidiu em cheio com o carro.

Ambos os motoristas foram encaminhados à delegacia para prestar depoimentos. Nenhum dos dois ficou ferido.

O trânsito está congestionado para os motoristas que seguem para o bairro Largo da Batalha.