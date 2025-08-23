Segunda etapa do Circuito Flávio Moura de Skate agita fim de semana em Niterói
Competição reforça a formação de novos talentos no esporte
O skatepark localizado no Largo da Batalha será palco da 2ª etapa do Circuito Flávio Moura de Skate, neste fim de semana (23 e 24), das 8h às 18h. A competição tem apoio da Prefeitura de Niterói, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) e é realizada pela Associação Coletivo Skate de Niterói (ACSN).
O evento vai reunir skatistas de todas as idades e de diversas cidades do estado do Rio de Janeiro. Entre as novidades dessa edição está a categoria mirim, que se junta às categorias iniciante e amador. Além disso, a etapa conta com a pontuação válida para o Circuito Estadual de Street 2025, organizado pela Federação de Skateboard do Estado do Rio de Janeiro (FASERJ).
A disputa promete movimentar a cena do skate em Niterói, atraindo jovens talentos e promovendo a integração da comunidade esportiva.
"O skate é uma modalidade que cresce a cada dia e que tem enorme representatividade entre os jovens. Incluir a categoria mirim é garantir que novos talentos tenham espaço para se desenvolver. A Prefeitura de Niterói segue incentivando o esporte em todas as suas formas, valorizando a iniciação e a alta performance", destacou Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer.
Serviço:
Data: 23 e 24 de agosto
Horário: 8h às 18h
Local: Praça Levi Francisco da Cruz Nunes, Largo da Batalha