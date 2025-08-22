Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Dólar R$ 5,4236 | Euro R$ 6,3516
Search
Search
Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Search

Motociclista morre após acidente com caminhão em Inoã, Maricá

Colisão aconteceu nesta sexta (22) na serra do Cala Boca; vítima era entregador e não resistiu ao impacto da batida

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 22 de agosto de 2025 - 18:14
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto
O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto -

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na rodovia RJ-106, na altura de Inoã, em Maricá, na manhã desta sexta-feira (22). O entregador Gabriel de Azevedo Gomes, de 30 anos, sofreu o acidente enquanto passava pelo trecho conhecido como “Serra do Cala Boca”. A vítima morreu no local.

Bombeiros do quartel de Maricá informaram que uma equipe foi acionada às 10h. A colisão aconteceu na altura do km 12,5. Ainda não foram confirmadas as circunstâncias do acidente. Gabriel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada dos bombeiros ao local.

Leia também:

Após reportagem de OSG, mulher desaparecida em São Gonçalo é encontrada

➢ Mulher é presa por esfaquear vizinha em discussão religiosa em São Gonçalo

Agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária também foram acionados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Segundo a Polícia Civil, a 82ª DP (Maricá) registrou a ocorrência. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.

Tags:

Acidente Acidente de moto Acidente de Trânsito Inoã Maricá motociclista RJ-106

Matérias Relacionadas