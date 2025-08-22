Motociclista morre após acidente com caminhão em Inoã, Maricá

Um motociclista morreu após colidir com um caminhão na rodovia RJ-106, na altura de Inoã, em Maricá, na manhã desta sexta-feira (22). O entregador Gabriel de Azevedo Gomes, de 30 anos, sofreu o acidente enquanto passava pelo trecho conhecido como “Serra do Cala Boca”. A vítima morreu no local.

Bombeiros do quartel de Maricá informaram que uma equipe foi acionada às 10h. A colisão aconteceu na altura do km 12,5. Ainda não foram confirmadas as circunstâncias do acidente. Gabriel não resistiu aos ferimentos e veio a óbito antes da chegada dos bombeiros ao local.

Agentes da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária também foram acionados. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) do Barreto, em Niterói. Segundo a Polícia Civil, a 82ª DP (Maricá) registrou a ocorrência. Ainda não há informações sobre o sepultamento da vítima.