Homem é flagrado arrastando cachorro pelas ruas de Manilha, em Itaboraí

Moradores de Manilha, em Itaboraí, registraram um homem arrastando um cachorro no meio da rua. O caso ocorreu na última terça-feira (19).

As imagens revelam o cachorro com as patas traseiras amarradas com uma corda e sendo arrastado pelo asfalto. O vídeo ganhou repercussão nas redes sociais, gerando revolta, o que facilitou a chegada do caso ao conhecimento da Secretaria de Proteção e Defesa dos Animais de Itaboraí.

Leia também:

Grupo armado rouba carro em plena luz do dia no Barro Vermelho, em São Gonçalo; vídeo

Mulher é presa por esfaquear vizinha em discussão religiosa em São Gonçalo

A prefeitura disse que enviou uma equipe ao local e conseguiu recuperar o animal. O cachorro foi levado a uma clínica veterinária, onde está recebendo os cuidados necessários.

O homem responsável pelas agressões ao cachorro ainda não foi identificado. O caso foi registrado na 71ª DP (Itaboraí), que segue investigando o ocorrido.

Vale ressaltar que maltratar animais é crime e pode resultar em prisão de até 5 anos, além do pagamento de multa.

Pagamento do tratamento

Nesta quinta-feira (21), em segunda discussão, foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) o projeto de lei que torna obrigatória a responsabilização dos agressores de animais pelo pagamento de todos os custos relacionados ao resgate e ao tratamento dos animais vítimas de maus-tratos.

O projeto será encaminhado para a sanção do governador Cláudio Castro (PL).