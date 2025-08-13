Novas imagens de pastor com peruca e calcinha surgem na internet; Confira!

Ele alega que se tratava de uma investigação pessoal - Foto: Reprodução/ Vídeo

Novas imagens do bispo e pastor Eduardo Costa, conhecido por um vídeo em que aparece de peruca loira e calcinha, surgiram nesta terça-feira (12/8). Segundo o portal LeoDias, as imagens foram registradas por câmeras de segurança em 6 de agosto, quatro dias antes do vídeo que viralizou.





Divulgação/ Metrópoles



No novo registro, o pastor aparece novamente usando a peruca, mas com uma calcinha preta, em local diferente do primeiro flagrante, entrando em um carro branco estacionado sob uma árvore.

O pastor contou que a pessoa responsável pela gravação tentou chantageá-lo, exigindo dinheiro para que o conteúdo não fosse divulgado | Foto: Divulgação

O primeiro vídeo, gravado em 10 de agosto no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, mostra Eduardo andando perto de um bar com a mesma peruca e uma calcinha azul.

Após a repercussão, ele gravou um vídeo com sua esposa, missionária Valquíria Costa, alegando que se disfarçou como parte de uma investigação pessoal. Ele disse ainda que foi filmado sem consentimento e chantageado, mas se recusou a pagar. Apesar disso, não há confirmação de que ele tenha registrado ocorrência.