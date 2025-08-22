Prefeitura de Niterói lança edital para obras de melhorias e modernização da Alameda São Boaventura

Niterói avança em mais uma importante intervenção de mobilidade, qualidade de vida e urbanismo. A Prefeitura publica, nesta sexta-feira (22), no Diário Oficial, o edital de licitação para a escolha da responsável pelas obras de requalificação da Alameda São Boaventura, no bairro do Fonseca. O projeto vai transformar completamente uma das principais vias da cidade, com melhorias nas calçadas, acessibilidade, arborização, iluminação em LED, reforma de pontos de ônibus e a implantação de uma ciclovia de 3 km no canteiro central.

A ciclovia ligará o Hospital Municipal Getulinho ao Ponto Cem Réis, criando uma conexão segura e contínua entre as zonas Norte e Sul, integrada ao sistema cicloviário da cidade. O percurso terá trechos em superfície e uma plataforma sobre o canal, com proteção lateral e áreas abertas para escoamento de água e manutenção. As obras, previstas para durar 24 meses a partir da assinatura do contrato e publicação da Ordem de Início, também incluem a fiação subterrânea do sistema de telefonia, reformulação dos cruzamentos e criação de áreas de convivência. O canteiro central será transformado em um corredor verde, com o plantio de novas espécies ao longo de toda a extensão.

Leia também:

Eduardo Paes lidera corrida pelo governo do Rio, aponta pesquisa

Botafogo cai na altitude e está eliminado da Libertadores



O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, destacou que a obra é parte de um conjunto de ações estruturantes para melhorar a qualidade de vida da população do Fonseca, da Zona Norte e de toda a cidade.

“A revitalização da Alameda São Boaventura é mais um passo da transformação que estamos promovendo em nossa cidade, Niterói, nos últimos anos. Estamos integrando o Fonseca a um novo conceito de mobilidade, com mais segurança para pedestres e ciclistas, calçadas acessíveis, arborização e espaços de convivência. Esta é uma obra que vai impactar diretamente na qualidade de vida, na valorização do bairro, no trânsito e no desenvolvimento dessa região estratégica”, afirmou o prefeito.

Rodrigo Neves destacou que, nos últimos anos, a Prefeitura de Niterói realizou uma série de investimentos históricos no Fonseca e em toda a Zona Norte, mudando a realidade da região. O Horto do Fonseca, principal área verde da Zona Norte, foi revitalizado e transformou-se em um grande parque público, e o Hospital Getulinho foi reaberto. Também foram executadas obras de contenção de encostas, obras de reforma e construção de escolas, implantadas equipes de médicos de família, inauguradas a Companhia da Polícia Militar e a Inspetoria da Guarda Municipal, além da ampliação da rede de coleta e tratamento de esgoto. Para o prefeito, a revitalização da Alameda São Boaventura, integrada ao novo Terminal do Caramujo, dá continuidade a esse processo, com foco na melhoria do trânsito, na mobilidade urbana e na qualidade de vida da população.

O secretário municipal de Mobilidade, Transporte e Infraestrutura, Renato Barandier, ressaltou que o projeto vai além de uma obra viária.

“Não é apenas a reforma de uma via: estamos falando de um redesenho urbano que vai mudar a forma como as pessoas se deslocam e convivem neste espaço. A nova Alameda terá ciclovia integrada, iluminação moderna, pontos de ônibus acessíveis e um corredor verde que vai valorizar o bairro e estimular novos investimentos. É mais qualidade de vida para quem vive e circula pela Zona Norte”, disse Barandier.

A requalificação da Alameda São Boaventura integra o pacote de investimentos da Prefeitura de Niterói para ampliar a mobilidade ativa, reduzir conflitos no trânsito e oferecer mais segurança e qualidade de vida para a população.