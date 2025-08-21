Botafogo cai na altitude e está eliminado da Libertadores

O Botafogo não conseguiu segurar a vantagem mínima que conquistou no Rio de Janeiro e acabou sendo eliminado da Copa Libertadores, nesta quinta (21). O Glorioso foi derrotado por 2 a 0 pela LDU na altitude de Quito, no Equador.

O primeiro tempo foi um verdadeiro ataque contra defesa em favor dos equatorianos. E o gol saiu cedo. Logo aos 7, Villamíl aproveitou bate-rebate na área e chutou forte para abrir o placar. Após o gol, o time equatoriano tentou usar a altitude a seu favor e passou a acelerar muito o jogo, gerando grandes dificuldades ao Botafogo.

Enquanto tentava se defender, o Glorioso utilizava a bola longa para atacar. E numa dessas bolas, Marlon Freitas teve a chance do empate, mas tentou dar uma cavadinha na saída do goleiro, que defendeu com facilidade.

O panorama do segundo tempo não foi diferente do primeiro. A LDU buscando o ataque e o Botafogo defendendo. Aos 15, após chute de fora, Marlon Freitas colocou a mão na bola dentro da área. Alzugaray cobrou o pênalti e marcou o gol que, naquele momento, classificava a LDU.

Por volta dos 38 minutos, Mina entrou de carrinho em Jeffinho e foi expulso após consulta ao VAR. Com um a mais em campo, o Botafogo se lançou em busca do gol para levar a decisão aos pênaltis.

Mesmo com um a mais, o Botafogo criou poucas oportunidades. Na melhor delas, Vitinho completou, de primeira, o cruzamento da esquerda e quase marcou. Apesar de pressionar no fim, o Glorioso não conseguiu balançar as redes adversárias, dando fim ao sonho do bicampeonato da competição.

Agora, o Glorioso foca suas forças no Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. A LDU vai medir forças com o São Paulo na sequência da Libertadores.