Influenciador Gato Preto é detido nu com duas mulheres após acidente em SP

O influenciador será investigado por lesão corporal culposa, evasão do local do acidente e suspeita de embriaguez ao volante - Foto: Divulgação

O influenciador Samuel Sant’anna, conhecido como Gato Preto, foi detido nesta quarta-feira (20) em um apartamento na Zona Norte de São Paulo, após se envolver em um acidente horas antes. Ele foi encontrado pela Polícia Militar nu e na companhia de duas mulheres, cena registrada por câmeras corporais dos agentes. No vídeo, não fica claro se uma delas é sua atual namorada, a influenciadora Bia Miranda.

Mais cedo, Gato Preto havia batido seu Porsche em outro carro na Avenida Faria Lima, Zona Oeste da capital, deixando uma pessoa ferida. Ele estava acompanhado da namorada, a também influenciadora Bia Miranda, e deixou o local do acidente antes da chegada da polícia.

Durante a abordagem no apartamento, os policiais questionaram se ele estava armado ou com algo ilícito, o que foi negado. Ele foi autorizado a se vestir antes de ser conduzido à delegacia.

O influenciador será investigado por lesão corporal culposa, evasão do local do acidente e suspeita de embriaguez ao volante. Em sua defesa, alegou que deixou o local por estar sendo filmado por curiosos.Ele deixou a delegacia na tarde desta quarta-feira (20), após prestar depoimento no 14º Distrito Policial, em Pinheiros, Zona Oeste de São Paulo.

Com 31 anos, Gato Preto ganhou fama ostentando uma vida de luxo nas redes sociais e dando dicas sobre relacionamentos. Já foi alvo de acusações de não pagar pensão, violência doméstica e, mais recentemente, investigado junto com Bia Miranda por envolvimento na promoção de jogos de azar online.