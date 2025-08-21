Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Prefeitura de Maricá inicia distribuição dos cartões do Bilhete Único Universitário

Com 13 anos de existência, programa garante transporte para universitários que estudam fora da cidade

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 21 de agosto de 2025 - 08:47
O projeto subsidia o transporte para universitários que estudam fora da cidade
O projeto subsidia o transporte para universitários que estudam fora da cidade -

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, dá início nesta quinta-feira (21/08) à entrega de 701 cartões do programa Bilhete Único Universitário. O projeto subsidia o transporte para universitários que estudam fora da cidade.

A primeira entrega acontece a partir das 17h30 no auditório da sede da Secretaria de Educação de Maricá. Devem comparecer alunos com nomes iniciados pelas letras A, B e C. Os demais seguirão um cronograma específico no Território do Futuro.

Para retirar o cartão, é necessário apresentar documento de identificação com foto. Caso o estudante não possa comparecer, a retirada poderá ser feita pelos pais, mediante apresentação de cópia do RG do beneficiário. No caso de estudantes casados, o cônjuge poderá pegar o bilhete mediante apresentação da certidão de casamento.

A Secretaria de Educação de Maricá fica na Rua Nossa Senhora do Amparo, 196 – Centro (ao lado do CEM Joana Benedicta Rangel). Já o Território do Futuro funciona na Av. Roberto Silveira, 1978 – Flamengo (ao lado do Centro Universitário de Maricá).

Confira o cronograma de entregas dos cartões:

21/08 (quinta-feira): A, B e C

22/08 (sexta-feira): D, E, F e G

25/08 (segunda-feira): H, I, J e K

26/08 (terça-feira): L

27/08 (quarta-feira): M e N

28/08 (quinta-feira): P, R e S

29/08 (sexta-feira): T, V, W e Y

