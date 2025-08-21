Prefeitura de Maricá inicia distribuição dos cartões do Bilhete Único Universitário
Com 13 anos de existência, programa garante transporte para universitários que estudam fora da cidade
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Educação, dá início nesta quinta-feira (21/08) à entrega de 701 cartões do programa Bilhete Único Universitário. O projeto subsidia o transporte para universitários que estudam fora da cidade.
A primeira entrega acontece a partir das 17h30 no auditório da sede da Secretaria de Educação de Maricá. Devem comparecer alunos com nomes iniciados pelas letras A, B e C. Os demais seguirão um cronograma específico no Território do Futuro.
Para retirar o cartão, é necessário apresentar documento de identificação com foto. Caso o estudante não possa comparecer, a retirada poderá ser feita pelos pais, mediante apresentação de cópia do RG do beneficiário. No caso de estudantes casados, o cônjuge poderá pegar o bilhete mediante apresentação da certidão de casamento.
A Secretaria de Educação de Maricá fica na Rua Nossa Senhora do Amparo, 196 – Centro (ao lado do CEM Joana Benedicta Rangel). Já o Território do Futuro funciona na Av. Roberto Silveira, 1978 – Flamengo (ao lado do Centro Universitário de Maricá).
Confira o cronograma de entregas dos cartões:
21/08 (quinta-feira): A, B e C
22/08 (sexta-feira): D, E, F e G
25/08 (segunda-feira): H, I, J e K
26/08 (terça-feira): L
27/08 (quarta-feira): M e N
28/08 (quinta-feira): P, R e S
29/08 (sexta-feira): T, V, W e Y