Flamengo vence novamente o Inter e avança na Libertadores

Pedro entrou no segundo tempo e marcou o gol que fechou o placar do jogo - Foto: Adriano Fontes/Flamengo

O Flamengo venceu novamente o Internacional e avançou para as quartas de final da Copa Libertadores. A partida, que aconteceu no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, nesta quarta-feira (20), terminou 2 a 0 para os cariocas. Próximo adversário do Fla é o Estudiantes.

A partida, que começou atrasada em 20 minutos por conta da grande quantidade de papel picado no gramado - foi lançado durante a entrada do Inter no campo - começou truncado, com muitas faltas e entradas mais fortes.

O Inter, apesar de precisar do resultado, não conseguia agredir a defesa do Flamengo. Com o tempo, o time de Filipe Luís foi se soltando e conseguiu chegar ao gol, com uma pequena contribuição do goleiro Rochet. Na jogada, o uruguaio espalmou uma bola fácil para frente, Plata ajeitou de cabeça e Arrascaeta empurrou para rede.

Pressionado, o Inter tentava ir a frente, mas nao conseguia criar chances.

No segundo tempo, o panorama seguiu o mesmo. Com o Flamengo administrando e o Inter tentando o que podia.

No fim da partida, aos 43, Pedro fechou o placar. Após cruzamento de Luiz Araújo, a bola passou por todo mundo e o atacante só escorou para o gol.

O resultado classifica o Flamengo para as quartas de final, onde vai enfrentar o argentino Estudiantes. Já o Inter vai se concentrar no Brasileirão, única competição que terá até o fim do ano.

Entre Libertadores e Brasileiro, Fla e Inter se enfrentaram três vezes seguidas, com três vitórias do Rubro-Negro.