Aos 77 anos, aluna da Casa do Idoso de Maricá conquista medalhas e troféus em corridas

Além das conquistas no esporte, Sueli valoriza o convívio e o cuidado oferecido pelo espaço - Foto: Divulgação - Katito Carvalho

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promove qualidade de vida e inclusão social para a população idosa. Um exemplo inspirador é Sueli Cabral, aluna do projeto que, aos 77 anos, vem conquistando troféus e medalhas em corridas com o incentivo da Casa do Idoso.

Moradora de Maricá e frequentadora da Casa há mais de 10 anos, Sueli começou a participar do projeto por incentivo da filha e, desde então, não parou mais. Foi nesse espaço de convivência que ela se aventurou em diferentes atividades, como alongamento, dança, natação e corrida, esta última tornando-se sua grande paixão. Hoje, treina três vezes por semana e já acumula conquistas expressivas em competições, incluindo a Maricá RUN.

“Eu não saía sozinha, tinha muito medo. Aqui na Casa do Idoso encontrei acolhimento e incentivo. Aos poucos fui ganhando coragem, comecei a participar dos passeios, depois das aulas e, quando percebi, estava correndo”, contou Sueli, emocionada.

Além das conquistas no esporte, Sueli valoriza o convívio e o cuidado oferecido pelo espaço. “Aqui é a minha segunda casa. Espero que isso nunca acabe, porque é maravilhoso. Todo mundo dá apoio, me deixa participar, me deixa livre. Isso faz a gente sentir ainda mais carinho por todos”, disse.

A trajetória de Sueli simboliza o impacto transformador da Casa do Idoso de Maricá, um projeto que vai além do lazer, promovendo saúde física, mental e social para centenas de idosos em diferentes bairros da cidade.

Serviço:

Casa do Idoso

Contato: (21) 99570-6685

Unidades:

*Bambuí

* Centro

* Guaratiba

* Inoã

* Itaipuaçu

* Ponta Negra

* Santa Paula

Atividades oferecidas gratuitamente pela Casa do Idoso:

Exercícios: alongamento, ginástica, hidroginástica, zumba, tai chi chuan e danças de salão (criativa, cigana e árabe).

Saúde e bem-estar: fisioterapia, reflexologia, massoterapia, reiki, psicólogo, podólogo, manicure e pedicure, cabeleireiro e barbeiro.

Cultura: aulas de canto, artesanato, pintura em tecido, papier-mâché, patch aplique, corte e costura, além de passeios culturais.