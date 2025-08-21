Aos 77 anos, aluna da Casa do Idoso de Maricá conquista medalhas e troféus em corridas
Projeto da Prefeitura transforma a vida de idosos com atividades que promovem saúde, autoestima e inclusão social
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas para a Terceira Idade, promove qualidade de vida e inclusão social para a população idosa. Um exemplo inspirador é Sueli Cabral, aluna do projeto que, aos 77 anos, vem conquistando troféus e medalhas em corridas com o incentivo da Casa do Idoso.
Moradora de Maricá e frequentadora da Casa há mais de 10 anos, Sueli começou a participar do projeto por incentivo da filha e, desde então, não parou mais. Foi nesse espaço de convivência que ela se aventurou em diferentes atividades, como alongamento, dança, natação e corrida, esta última tornando-se sua grande paixão. Hoje, treina três vezes por semana e já acumula conquistas expressivas em competições, incluindo a Maricá RUN.
“Eu não saía sozinha, tinha muito medo. Aqui na Casa do Idoso encontrei acolhimento e incentivo. Aos poucos fui ganhando coragem, comecei a participar dos passeios, depois das aulas e, quando percebi, estava correndo”, contou Sueli, emocionada.
Além das conquistas no esporte, Sueli valoriza o convívio e o cuidado oferecido pelo espaço. “Aqui é a minha segunda casa. Espero que isso nunca acabe, porque é maravilhoso. Todo mundo dá apoio, me deixa participar, me deixa livre. Isso faz a gente sentir ainda mais carinho por todos”, disse.
A trajetória de Sueli simboliza o impacto transformador da Casa do Idoso de Maricá, um projeto que vai além do lazer, promovendo saúde física, mental e social para centenas de idosos em diferentes bairros da cidade.
Serviço:
Casa do Idoso
Contato: (21) 99570-6685
Unidades:
*Bambuí
* Centro
* Guaratiba
* Inoã
* Itaipuaçu
* Ponta Negra
* Santa Paula
Atividades oferecidas gratuitamente pela Casa do Idoso:
Exercícios: alongamento, ginástica, hidroginástica, zumba, tai chi chuan e danças de salão (criativa, cigana e árabe).
Saúde e bem-estar: fisioterapia, reflexologia, massoterapia, reiki, psicólogo, podólogo, manicure e pedicure, cabeleireiro e barbeiro.
Cultura: aulas de canto, artesanato, pintura em tecido, papier-mâché, patch aplique, corte e costura, além de passeios culturais.