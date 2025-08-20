Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Educação em Niterói entrega nova quadra poliesportiva em escola no Fonseca

Estreia do espaço esportivo aconteceu durante as atividades do programa Quarta Presente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 20 de agosto de 2025 - 19:46
O espaço é a segunda quadra da unidade e beneficiará os mais de 600 alunos -

Nesta quarta-feira (20), a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire, no Fonseca, na Zona Norte da cidade. O espaço é a segunda quadra da unidade e beneficiará os mais de 600 alunos, somando-se à quadra já existente, que foi completamente reformada. A entrega aconteceu durante as atividades do programa Quarta Presente, que recentemente foi ampliado para todo o Ensino Fundamental II.

Neste ano, a unidade passa por uma grande reforma que inclui a modernização de todas as instalações elétricas, a construção de um refeitório mais amplo e de uma nova cozinha, a pintura geral e outras melhorias estruturais. A previsão é de que as obras sejam concluídas no início de outubro.

“A quadra poliesportiva é mais uma obra entregue pela Prefeitura de Niterói, com estrutura bastante apropriada para promover um esporte seguro, boas aulas e muita qualidade aqui para os alunos do Quarta Presente”, destacou a vice-prefeita Isabel Swan.

Para o secretário municipal de Educação, o investimento é mais uma demonstração do compromisso com a qualidade da rede.

“Essa quadra responde a uma demanda direta dos alunos e profissionais e se soma a uma série de investimentos que estão transformando a Paulo Freire em um espaço mais moderno e acolhedor. Podemos afirmar que, hoje, temos uma outra escola. Com a climatização das salas, a nova biblioteca e a reforma em andamento damos mais um passo para garantir condições dignas e de qualidade para o aprendizado. Somado a isso, o Quarta Presente no Fundamental II é uma conquista que amplia ainda mais as oportunidades para nossos jovens, ao mesmo tempo em que garante o tempo de planejamento dos nossos profissionais”, destacou.

As atividades na nova quadra, durante o Quarta Presente, foram desenvolvidas por profissionais do Programa Niterói Joga em Rede, que está fomentando a relação entre educação e esporte.

Aluna do nono ano, Adryelle Vytoria Fabrino, de 14 anos, pratica quase todos os esportes, mas prefere o vôlei e o basquete.

“Achei a quadra muito boa. A quadra ficou bonita e mais estruturada, com cobertura. Agora está bem melhor para praticar esportes”, disse a estudante.

O aluno Luiz Henrique da Silveira de Castro, 16 anos, pratica basquete e aprovou a obra da nova quadra.

“Achei muito bom, dá pra fazer cesta e a tabela está boa. Eu fazia futsal e agora estou no foco do basquete. Achei a quadra bonita, grande e ficou bem melhor do que a outra”, contou o adolescente.

Quarta Presente - Na última semana, o Quarta Presente na Escola foi ampliado para atender todas as unidades com Ensino Fundamental II. O programa, desenvolvido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação, iniciou em fevereiro oferecendo atividades para turmas do 5º e 9º ano. Com a expansão, 12 unidades escolares passam a receber atividades nos eixos Corpo e Movimento, por meio do Programa Niterói Joga em Rede, e Arte e Cultura. 

O programa já beneficia cerca de 9 mil estudantes da rede municipal com atividades esportivas, de arte e cultura e reforço escolar às quartas-feiras nos turnos da manhã (10h às 12h) e da tarde (15h às 17h), durante o horário de planejamento coletivo dos professores. 

