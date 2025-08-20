Educação em Niterói entrega nova quadra poliesportiva em escola no Fonseca

O espaço é a segunda quadra da unidade e beneficiará os mais de 600 alunos - Foto: Divulgação

O espaço é a segunda quadra da unidade e beneficiará os mais de 600 alunos - Foto: Divulgação

Nesta quarta-feira (20), a nova quadra poliesportiva da Escola Municipal Paulo Freire, no Fonseca, na Zona Norte da cidade. O espaço é a segunda quadra da unidade e beneficiará os mais de 600 alunos, somando-se à quadra já existente, que foi completamente reformada. A entrega aconteceu durante as atividades do programa Quarta Presente, que recentemente foi ampliado para todo o Ensino Fundamental II.

Neste ano, a unidade passa por uma grande reforma que inclui a modernização de todas as instalações elétricas, a construção de um refeitório mais amplo e de uma nova cozinha, a pintura geral e outras melhorias estruturais. A previsão é de que as obras sejam concluídas no início de outubro.

“A quadra poliesportiva é mais uma obra entregue pela Prefeitura de Niterói, com estrutura bastante apropriada para promover um esporte seguro, boas aulas e muita qualidade aqui para os alunos do Quarta Presente”, destacou a vice-prefeita Isabel Swan.

Para o secretário municipal de Educação, o investimento é mais uma demonstração do compromisso com a qualidade da rede.

“Essa quadra responde a uma demanda direta dos alunos e profissionais e se soma a uma série de investimentos que estão transformando a Paulo Freire em um espaço mais moderno e acolhedor. Podemos afirmar que, hoje, temos uma outra escola. Com a climatização das salas, a nova biblioteca e a reforma em andamento damos mais um passo para garantir condições dignas e de qualidade para o aprendizado. Somado a isso, o Quarta Presente no Fundamental II é uma conquista que amplia ainda mais as oportunidades para nossos jovens, ao mesmo tempo em que garante o tempo de planejamento dos nossos profissionais”, destacou.

As atividades na nova quadra, durante o Quarta Presente, foram desenvolvidas por profissionais do Programa Niterói Joga em Rede, que está fomentando a relação entre educação e esporte.

Aluna do nono ano, Adryelle Vytoria Fabrino, de 14 anos, pratica quase todos os esportes, mas prefere o vôlei e o basquete.

“Achei a quadra muito boa. A quadra ficou bonita e mais estruturada, com cobertura. Agora está bem melhor para praticar esportes”, disse a estudante.

O aluno Luiz Henrique da Silveira de Castro, 16 anos, pratica basquete e aprovou a obra da nova quadra.

“Achei muito bom, dá pra fazer cesta e a tabela está boa. Eu fazia futsal e agora estou no foco do basquete. Achei a quadra bonita, grande e ficou bem melhor do que a outra”, contou o adolescente.

Quarta Presente - Na última semana, o Quarta Presente na Escola foi ampliado para atender todas as unidades com Ensino Fundamental II. O programa, desenvolvido pela Secretaria e Fundação Municipal de Educação, iniciou em fevereiro oferecendo atividades para turmas do 5º e 9º ano. Com a expansão, 12 unidades escolares passam a receber atividades nos eixos Corpo e Movimento, por meio do Programa Niterói Joga em Rede, e Arte e Cultura.

O programa já beneficia cerca de 9 mil estudantes da rede municipal com atividades esportivas, de arte e cultura e reforço escolar às quartas-feiras nos turnos da manhã (10h às 12h) e da tarde (15h às 17h), durante o horário de planejamento coletivo dos professores.