Coletivo celebra protagonismo feminino com o encerramento do projeto Cidade d’ELAs no IFRJ - São Gonçalo

Na próxima sexta-feira, 22 de agosto, a partir das 17h, o auditório do Instituto Federal do Rio de Janeiro (IFRJ), em São Gonçalo, será palco de uma celebração histórica: o encerramento do Cidade d’ELAs, projeto realizado pelo Coletivo ELA – Educação Liberdade para Aprender, que reuniu mulheres da cidade em oficinas, debates e vivências ao longo dos últimos meses.

O encontro contará com a presença de Benedita da Silva, ícone da política e da luta social, e da deputada estadual Elika Takimoto, além de todo o Coletivo ELA e coletivos parceiros que somaram forças nessa construção e lideranças locais.

O evento promete marcar um divisor de águas na mobilização feminina em São Gonçalo. Durante a programação, será lançado o livro “Cidade d’ELAs”, resultado das trocas e produções coletivas feitas ao longo do projeto, publicado pela editora Mapa das Letras. Também haverá a exibição do curta-metragem realizado pelo projeto Vozes Femininas, a apresentação de uma cartilha guia com informações essenciais para as mulheres gonçalenses, além da cartografia social e do mapa falado, elaborados em parceria com a UERJ/FFP, que trazem uma leitura crítica e afetiva do território sob a perspectiva das mulheres.

Um dos momentos mais esperados será a entrega dos certificados às participantes das oficinas, coroando um processo formativo que fortaleceu redes de solidariedade, aprendizado e resistência feminina na cidade.

Participantes do projeto Cidade d'ELAs | Foto: Layla Mussi

“O Cidade d’ELAs é mais que um projeto: é um marco histórico. Pela primeira vez, construímos juntas um espaço de voz, memória e ação para as mulheres de São Gonçalo, criando ferramentas que ficam como legado para o futuro”, destacou a pedagoga Graciane Volotão, uma das organizadoras, nas redes sociais.

O clima é de celebração, mas também de reafirmação de luta. Para o time de colaboradoras do projeto, a iniciativa mostrou que, quando as mulheres se reúnem, é possível construir uma cidade mais justa, plural e acolhedora. Como afirma o slogan do projeto: “O futuro de São Gonçalo é das mulheres – e começa agora.”

O Projeto Cidade D'Elas foi viabilizado por meio de emenda parlamentar junto com à Fiocruz.



Serviço

Encerramento do Projeto Cidade d’ELAs

Sexta-feira, 22 de agosto

17h

Local: IFRJ – Campus São Gonçalo

Endereço: Rod. Gov. Mário Covas - Pista Local - Neves, São Gonçalo