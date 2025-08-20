Veranico aquece Niterói: praias lotadas e comércio em alta no inverno carioca

Saindo do casaco direto para a roupa de banho, é assim que muitos moradores e visitantes estão vivendo os dias de inverno em Niterói. Nesta quarta-feira (20), teve início no estado do Rio de Janeiro um veranico, fenômeno caracterizado por um período de tempo seco e temperaturas elevadas em pleno inverno. Com os termômetros subindo, as praias da Cidade Sorriso ficaram lotadas, e o comércio local foi impulsionado pelo aumento no número de banhistas.

As temperaturas mais altas, que surpreenderam muitos cariocas, não estão restritas apenas à região metropolitana do Rio. O veranico também atinge outras partes do Brasil e pode se estender até o final de semana, com pico previsto para sexta-feira (22) e sábado (23). A tendência, no entanto, é que o calor diminua a partir da próxima segunda-feira (25), com a chegada de uma nova frente fria.

Leia também:

Barraca pega fogo em Charitas e incendeia muro de creche em Niterói

Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente após noite em balada em SP

Enquanto isso, o sol segue brilhando forte, atraindo quem quer se exercitar à beira-mar, relaxar na areia ou apenas tomar uma água de coco à sombra de um guarda-sol. Foi o que fez o porteiro noturno Carlos Alberto Pereira, de 60 anos, que passeava pela orla de Icaraí com a neta.

“Graças a Deus está mais quente, chega de frio, carioca não aguenta frio, não, só calor! Eu gosto de dias não muito quentes, uns 38 °C, 39 °C, está bom, dá para a gente caminhar e tomar uma água de coco. A volta do sol melhora, porque dá para dar uma corridinha na praia, fazer um esporte. Para mim é bom. Eu gosto de vir para a praia passear um pouco com a minha neta. Quando está sol, eu venho todos os dias. Se eu não vier à praia, fico doente”, contou o porteiro.



Carlos Alberto aproveita o calor fora de época para caminhar com a neta pela praia | Foto: Layla Mussi

Se expor ao sol regularmente oferece uma série de benefícios para o corpo humano, como aumento da vitamina D, redução do risco de depressão, além de melhorar o humor. Para as crianças, a exposição ao sol é um bem precioso, como observou a babá Stefani Nascimento, de 21 anos.

“A volta do sol, para a gente, é maravilhosa, porque as crianças, no inverno, ficam gripadas mais rápido. Então, com essa volta do sol, do calor, a gente tem a oportunidade de sair, de vir à praia. Às vezes está chovendo no inverno, e nessa volta do sol a gente pode vir e curtir a praia, mesmo que não seja para entrar, mas pegar sol e se divertir com as crianças. É maravilhosa a volta do sol”.

Stefani Nascimento prefere os dias mais quentes | Foto: Layla Mussi

O aumento na circulação de pessoas nas praias também reflete diretamente no comércio. Carlos Alberto da Silva, de 66 anos, vendedor de coco há 38 anos, comemora o movimento.



“A chegada do sol é muito boa, traz o pessoal para a praia e eles consomem mais. Quando está quente, vendo mais de 100 cocos por dia, ainda mais se tiver algum evento por perto. A praia cheia ajuda muito.”

Vendedor Carlos Alberto da Silva comemora o aumento nas vendas com o movimento nas praias | Foto: Layla Mussi

Cuidados com a saúde

Apesar da volta do sol ser uma alegria para os banhistas, as altas temperaturas podem oferecer riscos à saúde se não houver os cuidados necessários durante esse período. Especialistas indicam algumas medidas para evitar problemas de saúde:

Ingerir grande quantidade de água;

Evitar praticar atividade física nas horas mais quentes do dia;

Proteger os olhos, nariz e garganta;

Em ambientes fechados, usar toalhas molhadas e umidificadores.

Sol forte e céu limpo atraem banhistas às praias de Niterói em pleno inverno | Foto: Layla Mussi

Sob suspervisão de Marcela Freitas