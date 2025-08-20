Gato Preto e Bia Miranda sofrem acidente após noite em balada em SP

O veículo de luxo que eles ocupavam ficou bastante danificado - Foto: Divulgação

O veículo de luxo que eles ocupavam ficou bastante danificado - Foto: Divulgação

Na manhã desta quarta-feira (20), os influenciadores Bia Miranda e Gato Preto se envolveram em um acidente de carro na Avenida Faria Lima, Zona Oeste de São Paulo, após saírem de uma balada. O veículo de luxo que eles ocupavam ficou bastante danificado, e imagens mostram os dois deixando o carro com a dianteira destruída, próximo a um poste de iluminação atingido. Outro automóvel também foi envolvido na colisão.

A Polícia Militar foi acionada e uma das vítimas foi levada ao Pronto-Socorro Alvorada. O caso está sob responsabilidade do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi.

O caso está sob responsabilidade do 15º Distrito Policial, no Itaim Bibi | Foto: Reprodução/ internet

Nas redes sociais, Gato Preto lamentou o prejuízo, estimando uma perda de R$ 1,5 milhão. Ele também publicou vídeos mostrando um ferimento leve na mão e, posteriormente, dentro de um carro de aplicativo, dizendo que só queria ir para casa. As postagens foram apagadas pouco depois.

Vídeos divulgados antes do acidente mostram os influenciadores em uma festa, com consumo de bebidas alcoólicas.