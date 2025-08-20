Barraca pega fogo em Charitas e incendeia muro de creche em Niterói
Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros
20 de agosto de 2025
Um incêndio destruiu uma barraca de bebidas na madrugada desta quarta-feira (20) na Avenida Prefeito Silvio Picanço, em Charitas, Zona Sul de Niterói. As chamas, que começaram por volta das 4h, chegaram a atingir o muro da creche municipal Darcy Ribeiro, localizada em frente ao local. Ninguém ficou ferido, segundo o Corpo de Bombeiros.
Apesar da proximidade com a unidade de ensino, a Secretaria Municipal de Educação informou que as aulas seguem normalmente.
