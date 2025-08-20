Guarda Ambiental de Niterói resgata gavião ferido no Largo da Batalha

O animal recebeu os primeiros cuidados da equipe especializada e foi encaminhado a um centro veterinário - Foto: Divulgação

A Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói resgatou, nesta terça-feira (19), um gavião-de-cauda-curta no bairro Largo da Batalha. A ave, que apresentava ferimento em uma das asas e não conseguia alçar voo, foi resgatada após um morador acionar a Guarda pelo telefone 153, que atende no Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp).

O animal recebeu os primeiros cuidados da equipe especializada e foi encaminhado a um centro veterinário, onde passará por tratamento. Após a recuperação, será reintegrado ao seu habitat natural.

A Guarda de Niterói é treinada para o resgate e manejo de animais silvestres, realizando a avaliação inicial das condições de saúde do animal e providenciando o encaminhamento adequado. Animais sem ferimentos são devolvidos à natureza, enquanto os que necessitam de cuidados recebem tratamento especializado.

A população pode colaborar com a preservação da fauna local acionando a Coordenadoria de Meio Ambiente pelo telefone 153, sempre que identificar animais silvestres em situação de risco. A recomendação é nunca tentar manusear os animais, garantindo a segurança tanto do morador quanto da própria fauna.