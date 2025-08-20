Maricá recebe a 10ª edição do maior evento de capoeira do mundo: Volta ao Mundo Bambas

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Cultura e das Utopias, realiza entre os dias 10 e 13 de setembro, na Arena da Barra, a 10ª edição do Volta ao Mundo Bambas (VMB10), maior competição de capoeira profissional do planeta. O torneio reunirá mais de 500 capoeiristas de diferentes estados brasileiros e convidados internacionais, promovendo disputas de alto nível, oficinas culturais, rodas de conversa e vivências.

O evento, que já teve edições na Europa e nos Estados Unidos, se tornou referência internacional ao promover a capoeira em formato de liga, com etapas, ranking oficial e foco em sua preservação e valorização cultural. Em Maricá, as competições serão realizadas nas categorias infanto-juvenil, adulto, feminino, máster e treinador, fortalecendo a prática em diferentes faixas etárias.

Além das lutas, a programação contará com vivências para crianças da rede municipal de ensino, palestras científicas sobre saúde, seletiva musical para revelar talentos da musicalidade da capoeira e oficinas educativas. O evento culmina no card preliminar, com as finais das seletivas oficiais, e no card principal, reunindo apresentações de alto nível técnico que prometem emocionar o público.

Uma das grandes novidades desta edição é a criação do Espaço Acolher, ambiente temático voltado para acolhimento emocional e avaliação interdisciplinar de atletas. O local oferecerá suporte psicológico, triagem nutricional, atendimentos individuais, espaço de descanso e ações de saúde integral com apoio de acadêmicos e profissionais das áreas de psicologia e nutrição.

Com uma programação intensa e diversificada, o VMB10 transforma Maricá na capital mundial da capoeira por quatro dias, reafirmando a força do esporte como expressão cultural e ferramenta de integração social.

Serviço:

Local: Arena da Barra – Avenida João Saldanha, s/nº – entre as ruas 01 e 03 – Barra de Maricá – RJ

Data: 10 a 13 de setembro de 2025

Ingressos gratuitos e informações pelo link: https://www.sympla.com.br/evento/volta-ao-mundo-bambas-10-vmb10/3070764?_gl=1*82fi3t*_gcl_au*NTIzMTg3MzgwLjE3NTQ2OTIxMjEuNzc0NzQxMTExLjE3NTU1NDIwNzEuMTc1NTU0MjA3MQ..*_ga*NjgyODI3NDQ1LjE3NTQ2OTIxMjU.*_ga_KXH10SQTZF*czE3NTU1NTc3NDckbzEwJGcxJHQxNzU1NTU4NjcwJGoyOSRsMCRoMTA3MTE3MTIxOQ..&share_id=copiarlink&share_id=copiarlink&referrer=sympla.queue-it.net