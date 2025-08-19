José Loreto aparece caracterizado pela 1ª vez como Chorão para filme biográfico

O ator José Loreto apareceu pela primeira vez, em registros publicados nas redes sociais, caracterizado como Chorão, para a produção do filme biográfico do músico. Aos 41 anos, o ator interpreta o vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr, que faleceu em 2013, vítima de uma overdose.

“Estou vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… Obrigado, Chorão! O show está só começando!”, escreveu o ator em uma publicação nas redes sociais. Nos registros, é possível ver Loreto usando roupas largas, andando de skate e usando o boné pra trás, assim como o estilo do roqueiro.

A cinebiografia é baseada no livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão", escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor.

José Loreto interpreta Chorão em filme | Foto: Reprodução/Instagram

Alexandre Magno Abrão, conhecido apenas como Chorão, nasceu no dia 9 de abril de 1970, em São Paulo. O cantor foi um dos expoentes do rock nacional e enquanto vocalista da banda Charlie Brown Jr, foram 13 álbuns lançados, dois Grammys Latinos e muita polêmica.

Chorão morreu em 2013, vítima de uma overdose de cocaína.