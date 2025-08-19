Instagram Facebook Twitter Whatsapp
José Loreto aparece caracterizado pela 1ª vez como Chorão para filme biográfico

Ator irá representar o vocalista da banda Charlie Brown Jr em cinebiografia

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 19 de agosto de 2025 - 17:08
José Loreto grava filme que interpreta Chorão, em Santos, cidade natal do cantor
O ator José Loreto apareceu pela primeira vez, em registros publicados nas redes sociais, caracterizado como Chorão, para a produção do filme biográfico do músico. Aos 41 anos, o ator interpreta o vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr, que faleceu em 2013, vítima de uma overdose. 

“Estou vivendo um sonho de viver uma vida que foi feita de sonhos… Obrigado, Chorão! O show está só começando!”, escreveu o ator em uma publicação nas redes sociais. Nos registros, é possível ver Loreto usando roupas largas, andando de skate e usando o boné pra trás, assim como o estilo do roqueiro. 

A cinebiografia é baseada no livro "Se Não Eu, Quem Vai Fazer Você Feliz? Minha História de Amor com Chorão", escrito por Graziela Gonçalves, viúva do cantor. 

José Loreto interpreta Chorão em filme
Leia também:

Alexandre Magno Abrão, conhecido apenas como Chorão, nasceu no dia 9 de abril de 1970, em São Paulo. O cantor foi um dos expoentes do rock nacional e enquanto vocalista da banda Charlie Brown Jr, foram 13 álbuns lançados, dois Grammys Latinos e muita polêmica. 

Chorão morreu em 2013, vítima de uma overdose de cocaína. 

Alexandre Magno Abrão, o Chorão
