Botafogo formaliza terceira proposta para tentar contratar Alix Vinicius

O Botafogo formalizou uma terceira proposta oficial para o Atlético-GO na intenção de contratar o zagueiro Alix Vinicius, de 25 anos. Com diversas baixas no setor defensivo do elenco, Alix é visto como prioridade pela diretoria Alvinegra.

Inicialmente, o Botafogo fez uma proposta de empréstimo com opção de compra, que foi recusada pelo clube goiano. Posteriormente, uma nova oferta foi feita, mas também não foi aceita pela diretoria. Agora, a investida da diretoria botafoguense é por uma aquisição em definitiva do jogador.

A contratação de um zagueiro é visto como uma prioridade no Alvinegro. O time já não conta com Bastos, Kaio Fernando e David Ricardo lesionados, e já não tem mais no elenco Jair, negociado com o Nottingham Forest, da Inglaterra.

Mesmo com Alix sendo prioridade, o clube abriu conversas com outros zagueiros como Gustavo Medina, da Ferroviária e Gabriel Bahia, do Volta Redonda.

O presidente do Atlético-GO, Adson Batista, afirmou que o clube só aceita vender o jogador caso receba o dinheiro a vista. Para acelerar a negociação, o Botafogo se colocou a disposição para ajudar o clube goiano a achar outro zagueiro para substituir Alix.