Estudantes começam a receber o Aluguel Universitário da Prefeitura de Niterói

Numa cerimônia marcada por histórias emocionantes de sacrifício e superação, alunos de instituições públicas e privadas de Niterói começaram a receber, nesta segunda-feira (18), o pagamento do Aluguel Universitário da Prefeitura, maior programa municipal do país de auxílio-moradia estudantil. Criado para reduzir a evasão no ensino superior e estimular a ocupação residencial do Centro, o programa oferece R$ 700 mensais para estudantes com renda familiar de até três salários mínimos que morem na região central ou em trechos de São Domingos e São Lourenço.

O prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, frisou que o programa Aluguel Universitário reafirma a tradição progressista da cidade e a prioridade do município em investir na educação e na juventude. Ele lembrou sua trajetória no movimento estudantil e ressaltou que a Prefeitura tem mantido uma parceria sólida com a Universidade Federal Fluminense (UFF), com investimentos de quase R$ 100 milhões nos últimos anos, incluindo obras estruturantes e programas de pesquisa.

"O Aluguel Universitário é mais uma demonstração do nosso compromisso com essa causa: garante a permanência dos estudantes, fortalece as universidades e contribui para a revitalização do Centro de Niterói. Estamos investindo no presente para transformar o futuro da cidade, com uma juventude mais fortalecida e preparada para os desafios que virão”, afirmou o prefeito.

Ao todo, sete mil estudantes da graduação e pós-graduação serão beneficiados até 2028. O programa tem duração inicial de um ano, com possibilidade de renovação até a conclusão do curso, desde que não ultrapasse dois anos além do prazo regular. As regras incluem visitas domiciliares para verificar a moradia declarada e não estabelecem limite de beneficiários por imóvel.

"Estamos investindo no presente para transformar o futuro da cidade", destacou o prefeito | Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

Os primeiros 500 alunos receberam um cheque simbólico, como Gustavo Miranda, de 19 anos, que deixou o interior de Minas Gerais para estudar Letras na UFF. Ele chegou a Niterói sem família e com apenas R$30 no bolso, passando quase um mês em um abrigo social para pessoas em situação de rua. A rotina foi marcada por dificuldades e incertezas, mas sua vida ganhou um novo rumo a partir do programa Aluguel Universitário.

“Foi um período extremamente desafiador, pensei em desistir. Esse programa conseguiu me tirar do abrigo, e agora consigo pagar um quarto para mim. Até minhas noites de sono melhoraram", contou Gustavo, emocionado.

Aos 26 anos, a mestranda em Mídia e Cultura Gisele Barreto também celebra a conquista. Natural de Magé, na Baixada Fluminense, ela lembra que, durante a graduação em Ciências Sociais, chegou a passar um semestre inteiro no deslocamento diário até Niterói, enfrentando longas horas de viagem e muita instabilidade para conseguir se manter. Agora, com o apoio do programa, Gisele vê sua relação com a cidade se transformar.

Cerimônia aconteceu no Reserva Cultural, em São Domingos | Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

“Eu acho que o Aluguel Universitário fortalece a minha noção de que Niterói também é minha casa. Finalmente, não vou precisar ter mais essa demanda diária que tanto pesava na minha vida acadêmica”, afirmou a estudante, que vai morar no Centro e dividir apartamento com outras universitárias.

Renan dos Santos, de 21 anos, estudante de Direito da UFF, também enfrentava uma dura rotina de deslocamento. Morando em Rio Bonito, ele saía de casa às 9h e só retornava depois da meia-noite, conciliando aulas, estágio e estudos em meio a uma jornada exaustiva. Com o apoio do Aluguel Universitário, conseguiu se mudar para Niterói e reorganizar sua vida acadêmica.

“Agora, com o programa, já aluguei uma casa em Niterói. Consigo estudar mais, focar na graduação e até ter uma rotina mais saudável. Só tenho a agradecer à Prefeitura”, destacou Renan.

Para o coordenador da Juventude de Niterói, João Pedro Boechat, o Aluguel Universitário cumpre um papel duplo: garante a permanência dos estudantes na cidade e contribui para a revitalização do Centro. Ele ressaltou que, nos últimos anos, políticas públicas como o ProUni, o Fies e a expansão de universidades federais democratizaram o acesso ao ensino superior, mas não resolveram as dificuldades de manutenção dos jovens na trajetória acadêmica. Segundo ele, muitos estudantes precisaram trancar cursos ou desistir da universidade por não conseguirem se sustentar em Niterói.

Os primeiros 500 alunos receberam um cheque simbólico durante o evento | Foto: Evelen Gouvêa/Prefeitura de Niterói

“Conseguimos aliar o projeto de cidade com a necessidade dos estudantes. O Aluguel Universitário atende a uma demanda histórica, oferecendo condições de permanência, mas também gera impactos positivos para toda a cidade. Ao trazer estudantes para morarem no Centro, movimentamos o comércio, os serviços, fortalecemos a economia local e damos nova vida a uma região que concentra grande parte dos equipamentos públicos. É um investimento social que transforma realidades individuais e, ao mesmo tempo, impulsiona o desenvolvimento urbano”, ressaltou Boechat.

A cerimônia de entrega dos cheques simbólicos, no Reserva Cultural, em São Domingos, reuniu cerca de mil pessoas. Entre as autoridades presentes, estavam a primeira-dama e gestora do Escritório de Políticas Transversais de Direitos e Cuidados, Fernanda Sixel Neves; a vice-prefeita, Isabel Swan; a deputada estadual Verônica Lima e o reitor da UFF, Antônio Cláudio da Nóbrega, entre outros.