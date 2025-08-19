Inscrições abertas para o Programa Recruta Stone 2026

O Programa busca formar futuros líderes para posições estratégicas dentro da empresa - Foto: Divulgação

O Programa busca formar futuros líderes para posições estratégicas dentro da empresa - Foto: Divulgação

A Stone, uma das principais empresas de tecnologia financeira do país, está com inscrições abertas para a nova edição de seu Programa de Trainee, o “Recruta Stone”. O Programa busca formar futuros líderes para posições estratégicas dentro da empresa.

Os candidatos poderão escolher entre três trilhas de desenvolvimento: Negócios, com foco em áreas como Marketing, Financeiro, Pesquisa, Pessoas & Gestão, Planejamento e Riscos; Operações, voltada a quem deseja atuar em Vendas e Logística em diferentes regiões do país; e Produto, direcionada à formação de novos Associate Product Managers.

Após a aprovação, os talentos participarão de treinamentos voltados a competências técnicas e comportamentais e passarão por um período de rotação em diferentes áreas da companhia, favorecendo sua integração à cultura e aos negócios da empresa.

Para se inscrever, é necessário ter formação superior (bacharelado, licenciatura e tecnólogo) concluída ou prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2025.

Não há restrição de cursos ou localidades, porém, os candidatos deverão possuir disponibilidade para viagens ao longo do Programa.

Os trainees selecionados contarão com remuneração de R$ 8.000,00 e benefícios como bônus e PLR, vale-refeição e alimentação, plano de saúde, plano odontológico, seguro de vida, descontos em medicamentos, vale-transporte ou auxílio-home office, auxílio-creche, licença-maternidade estendida, auxílio-academia, entre outros.

As inscrições para o Recruta Stone 2026 poderão ser realizadas até 04/09/2025.