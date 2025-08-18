Roda de conversa no Qualifica Maricá debate ‘Agosto Lilás’ e conscientiza alunos sobre violência contra a mulher

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas e Defesa dos Direitos das Mulheres, realizou nesta segunda-feira (18/08) uma roda de conversa com os alunos do Qualifica Maricá, polo Inoã, dentro da programação do Agosto Lilás, mês de combate à violência contra a mulher.

A atividade foi conduzida por Aylana Achieta, assistente social da Casa da Mulher, e contou com a presença de aproximadamente 40 estudantes dos cursos oferecidos pelo programa de qualificação profissional. O encontro foi marcado por reflexões, depoimentos e debates sobre os diferentes tipos de violência previstos na Lei Maria da Penha, a importância da denúncia e o papel de homens e mulheres na construção de uma sociedade mais igualitária.

Leia também:

Prefeitura de Niterói inicia obra de nova ciclofaixa na Orla da Boa Viagem e amplia malha cicloviária

Peça 'A Diretora é Uma Comédia' promete muito bom humor no Teatro Municipal de SG



Segundo Aylana, discutir violência contra a mulher em espaços de capacitação é fundamental para conscientizar e fortalecer a autonomia feminina.

“É um espaço diverso, com homens e mulheres, e é importante não separar. Precisamos de braços aliados que os homens também se reconheçam nesse lugar, não apenas como perpetuadores, mas como aliados. […] A mulher precisa entender que existe vida após a violência. É muito importante elas se reconhecerem nesse lugar de liberdade, de qualificação mesmo, para que elas possam olhar para frente de uma forma mais ampla. O diálogo é fundamental para romper o ciclo”, afirmou.

Durante a roda de conversa, foram abordados os sinais de violência psicológica, patrimonial, moral e física, além da necessidade de reconhecimento precoce para que as denúncias não aconteçam apenas após agressões físicas.

Os alunos participaram ativamente, trazendo dúvidas e relatos pessoais. Muitos destacaram a importância da conscientização desde cedo, dentro das escolas, para que meninos e meninas entendam o que é violência contra a mulher e como combatê-la. Houve ainda depoimentos de alunas que vivenciaram situações de chantagem e agressão, além de alertas sobre o papel dos homens em identificar comportamentos abusivos em seus próprios círculos sociais.

A coordenadora pedagógica do Qualifica, Jaqueline Muniz, ressaltou a relevância de associar qualificação profissional com emancipação social:

“Cursos como o de E-commerce e Marketing Digital foram pensados especialmente para ajudar mulheres a conquistarem autonomia financeira, o que é essencial para romper ciclos de dependência em relacionamentos abusivos. A educação é um caminho para a liberdade”, destacou.

A Casa da Mulher funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na Rua Vereador Luiz Antônio da Cunha, 50 – Centro – Maricá, e pode ser acessada por meio do telefone (21) 99107-9691 e do e-mail casadamulhermaricá@gmail.com. Fora destes horários, toda mulher que se sinta em perigo pode acionar o Grupamento Maria da Penha da Guarda Municipal (96809-1516 e 153).