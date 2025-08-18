Prefeitura de Niterói inicia obra de nova ciclofaixa na Orla da Boa Viagem e amplia malha cicloviária

As obras começam na segunda-feira (18) e, com a entrega prevista para o fim de agosto - Foto: Divulgação

Uma das paisagens mais visitadas de Niterói, a Orla da Boa Viagem, vai ganhar um novo atrativo para mobilidade, turismo e lazer: a construção de uma ciclofaixa na Av. Milton Tavares de Souza. A nova estrutura vai conectar a ciclovia da Rua Coronel Tamarindo às faixas cicláveis das avenidas Almirante Benjamin Sodré e Engenheiro Martins Romeo, no entorno do Museu de Arte Contemporânea (MAC).

As obras começam na segunda-feira (18) e, com a entrega prevista para o fim de agosto, a malha cicloviária de Niterói chegará a 90 quilômetros de extensão.

O projeto prevê a transferência do estacionamento para o lado oposto da via, mantendo o número atual de vagas e eliminando a barreira visual dos carros parados junto à orla, ampliando a vista para o mar e o MAC. Também serão implantadas novas rampas de acessibilidade e paraciclos para estacionamento de bicicletas.

“A nova ciclofaixa da Orla da Boa Viagem é mais do que uma obra de infraestrutura — é um investimento na qualidade de vida, na mobilidade sustentável e na valorização dos nossos espaços públicos. Niterói está entre as cidades que mais avançam em políticas para o uso da bicicleta no Brasil, e essa entrega reforça o nosso compromisso de tornar a cidade cada vez mais acessível, segura e integrada para ciclistas, moradores e visitantes”, destaca o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A implantação integra a preparação para o Niterói Bike Fest Bicicultura 2025, que acontece de 4 a 7 de setembro e vai reunir ciclistas, gestores públicos e representantes da sociedade civil de todo o país, consolidando ainda mais Niterói como referência nacional em políticas para o uso da bicicleta.

Para o coordenador do Niterói de Bicicleta, Filipe Simões, a novidade vai ampliar os benefícios para quem pedala na cidade:

“A ciclofaixa vai tornar a região ainda mais atrativa para moradores e visitantes, melhorando a mobilidade de quem usa a bicicleta no dia a dia e oferecendo mais segurança para quem pedala por lazer, esporte ou turismo.”

Investimento na malha cicloviária

Nos últimos 12 anos, Niterói se consolidou como referência em mobilidade sustentável. A cidade abriga a ciclovia mais movimentada do Brasil, com média de 140 mil passagens por mês no trecho sul da Avenida Marquês de Paraná.

O NitBike, sistema gratuito de bicicletas compartilhadas, já ultrapassou 1,5 milhão de viagens e possui mais de 125 mil usuários cadastrados. O município também conta com o Bicicletário Arariboia, primeiro bicicletário público gratuito do Brasil, com mais de 800 vagas.

O Polo Cicloviário Arariboia ainda promove ações permanentes para estimular a cultura da bicicleta, com eventos, campanhas educativas e parcerias que reforçam o compromisso da cidade com uma mobilidade mais sustentável e inclusiva.