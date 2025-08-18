Ponte Rio-Niterói tem lentidão na pista sentido Rio

A ponte Rio-Niterói está com o trânsito lento nos principais acessos ao Rio de Janeiro, por causa do alto fluxo de veículos, na manhã desta segunda-feira (18). Os motoristas devem trafegar pela via com atenção e calma.

A concessionária responsável pela Ponte Rio-Niterói, a Ecovias Ponte, informou que, às 8h15, o tempo de travessia da saída sentido Rio é de 16 minutos, com lentidão. Entretanto, o trânsito flui normalmente em direção a Niterói, com tempo estimado de 13 minutos.

O acesso à ponte pela Avenida Jansen de Melo conta com retenções, segundo a NitTrans. Os motoristas enfrentavam dificuldades também na descida da Caixa D’Água, em direção ao Centro de Niterói.

A pista do km 131 da BR-116, em São Gonçalo, em direção ao Rio de Janeiro, está com as faixas liberadas e sem filas de veículos. A melhora no trânsito ocorreu após equipes da Arteris Fluminense atuarem no trabalho de liberação da via, depois de um acidente na faixa da esquerda, na manhã desta segunda-feira.