Com obras iniciadas em 2016, Maricá inaugura Pista de Skate Chorão nesta segunda (18)

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá, inaugura nesta segunda-feira (18/08), às 16h, em evento aberto ao público, a nova pista de skate do município, no bairro Boqueirão. O evento promete reunir atletas, iniciantes e amantes do skate de todas as idades.

O local segue padrões oficiais e foi projetado para atender desde iniciantes até atletas experientes. A pista se destaca por reunir, em um só espaço, as três modalidades, Street, Bowl e Park. É a única do Rio de Janeiro com essa configuração.

Além do skate, o complexo conta ainda com quadra de basquete 3×3, banheiros, área de convivência e espaço com mesas, criando um ambiente voltado para integração e lazer da comunidade.

A inauguração representa o fim de uma espera, já que as obras no local tiveram início em 2016 e, ao longo dos anos, passaram por diversas paralisações.

Homenagem

Chorão, cujo nome verdadeiro era Alexandre Magno Abrão, foi um cantor, compositor, skatista, cineasta, roteirista, empresário e músico brasileiro. Ele ficou conhecido como vocalista e líder da banda Charlie Brown Jr., um dos maiores nomes do rock nacional dos anos 2000.

Além de sua carreira musical, Chorão era um entusiasta do skate e incorporava essa paixão em sua música e estilo de vida.