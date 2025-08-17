Em partida histórica no Morumbis, Vasco vence o Santos por 6 a 0 e sai da zona
Cruzmaltino contou com atuação de destaque de Philippe Coutinho
O Vasco foi ao Morumbis e aplicou um histórico 6x0 sobre o Santos, neste domingo (17). Os gols do "massacre vascaíno" foram marcados por Lucas Piton, David, Coutinho (2x), Rayan e Tchê Tchê. Com a vitória, o Vasco deixou a zona do rebaixamento, indo para o 16º lugar, com 19 pontos.
O primeiro tempo começou com o Santos tentando pressionar o Vasco, mas com poucas chances de perigo. O domínio logo virou desvantagem. O Cruzmaltino tinha boas chegadas no contra-ataque e em um deles, abriu o placar. Nuno Moreira cruzou da direita e encontro o lateral-esquerdo Lucas Piton entrando sozinho. De cabeça, ele abriu o marcador aos 17 minutos. Mesmo visitante, o Vasco parecia mandante. O time de Fernando Diniz continuou criando mas não ampliou o marcador. Não no primeiro tempo.
O segundo tempo começou novamente com o Peixe dominando, mas desperdiçando duas grandes oportunidades logo no começo. Após isso, o Vasco não deu mais chances ao adversário e começou o massacre. Aos 6, Piton cruzou na medida para David que fez um lindo gol, de primeira.
Aos 8, vacilo na saída de bola da zaga santista e Coutinho ficou livre, quase dentro do gol, para marcar o terceiro. Não perca a conta. Aos 14, pênalti para o Vasco após toque de mão da zaga paulista. Rayan encheu o pé e fez o quarto. Aos 16, linda trama do ataque vascaíno e Philippe Coutinho tocou com enorme categoria, de cobertura, fazendo o quinto.
Fechando o placar, aos 22, outra bela troca de passes do ataque do Vasco e Tchê Tchê apareceu na frente de Gabriel Brazão, encobriu o goleiro do Santos e marcou o sexto gol. Fim de massacre, vitória e alívio na Colina.
Agora o Vasco visita o Juventude, no Alfredo Jaconi, na próxima quarta-feira (20), às 19h. O Santos joga somente no domingo (24), contra o Bahia, na Fonte Nova.