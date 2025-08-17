Audiência pública vai discutir propostas de obras para melhorias na Ponte Rio-Niterói

A prefeitura de Niterói encaminhou uma proposta de investimentos à Agência Nacional de Transportes Terrestres, (ANTT) em função da revisão quinquenal da concessão da Ponte Rio-Niterói, que considera importante para a integração metropolitana, mobilidade urbana sustentável e a segurança viária em diferentes pontos do entorno da ponte.

Uma audiência pública com as sugestões está marcada para o próximo dia 27, no Sesc Niterói. A Ecoponte, concessionária do trecho, explica que o pacote de sugestões será avaliado pela ANTT e compartilhado após reunião.

O contrato da gestão da Ponte Rio-Niterói prevê que sejam feitas melhorias na estrutura e nos acessos. A prefeitura de Niterói quer incluir a implantação de faixa adicionada no acesso pela Avenida do Contorno; prolongamento da alça de descida da Avenida Jansen de Melo; ampliação do acesso à Ilha do Mocanguê; melhorias nas alças de acesso à Ponte Rio-Niterói e construção de conexão cicloviária entre a Ilha da Conceição e a Avenida Benjamin Constant.

Um estudo de viabilidade para refazer a ligação do Canal de São Lourenço também está previsto. Isso permitiria a circulação das águas e traria uma redução do assoreamento.

O prefeito Rodrigo Neves afirma que as intervenções podem contribuir para fluidez do trânsito: "Os congestionamentos na Ponte prejudicam a população, que perde muitas horas no trajeto de ida e volta do trabalho, por exemplo, e passa menos tempo descansando ou em companhia da família. É dever do poder público elaborar projetos e parcerias a fim de proporcionar mais qualidade de vida para as pessoas."

A proposta leva em conta também as questões econômicas e ambientais. A Prefeitura de Niterói investe cerca de R$ 157 milhões na drenagem do Canal de São Lourenço de forma a viabilizar o acesso marítimo às empresas do setor naval. Contudo, há necessidade de um canal de ligação para permitir a circulação das águas e a redução do assoreamento. Esta intervenção está no material enviado para a ANTT.