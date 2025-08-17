Caio Martins deve ser retirado da lista de imóveis para leilão

Após reunião nesse sábado (16) com o governador Cláudio Castro, o deputado estadual Vitor Junior (PDT) anunciou que o Complexo Esportivo do Caio Martins, em Niterói, será retirado da lista de imóveis públicos que poderão ser leiloados pelo Governo do Estado. O parlamentar destacou que o governador atendeu ao seu pedido para a retirada do equipamento público da relação de imóveis que poderiam ser vendidos.

Na próxima semana, Vitor Junior irá apresentar uma emenda ao projeto de lei enviado pelo Governo do Estado à Alerj para a retirada do imóvel da lista.

“Este equipamento público, com sua história de formação esportiva, de espaço de cultura e lazer, e que hoje oferece diversas atividades, é de enorme importância para a cidade de Niterói e para a população do nosso estado. Sou contra qualquer tipo de mecanismo de venda ou privatização do Complexo Esportivo do Caio Martins e reafirmo o compromisso do nosso mandato na defesa de que o espaço continue sendo um equipamento público de incentivo ao esporte, cultura e lazer para a população”, enfatizou o deputado, ressaltando ainda a importância do complexo esportivo para a candidatura aos Jogos PAN-Americanos de 2031, tendo papel fundamental na formação de atletas e para receber atividades esportivas.