Turista esfaqueada em praia de Niterói recebe alta médica

A turista esfaqueada na Praia de Icaraí na noite do último sábado já recebeu alta médica. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa de saúde do governo do estado.

A jovem, que terá seu nome preservado, caminhava pelo calçadão quando foi abordada por criminosos que a esfaquearam e fugiram do local.

Policiais militares foram acionados e socorreram a vítima para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca.

Na unidade de saúde, a jovem foi atendida, avaliada e recebeu alta horas depois.

Até o momento nenhum suspeito foi identificado ou preso. O caso será investigado pela Delegacia Especial de Apoio ao Turista.

